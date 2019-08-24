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補教開APCS檢定考班 高中好好上電腦課也能拿3級分師：

2019-08-24 12:30聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台師大資工系辦理大學程式設計先修檢測（APCS），每年考3次，免報名費，108學年已有31個大學校系採納APCS成績。雖然已有補教業者開APCS檢定班，高中老師表示，只要好好上學校電腦課，考2至3級分不成問題。

APCS分程式設計觀念題、實作題，兩科皆分1至5級分。在教育部資通訊人才政策的支持下，這項考試免名費。107學年起，大學資工相關科系個人申請另設「APCS組」招生，降低學測分數門檻，但要看APCS成績。

107學年有22個大學校系設APCS組，釋出46名額，108學年增為31校系共73名額。台師大副校長、資工系教授李忠謀說，APCS組學生確實更適應資工系的課程，也更喜歡。這也是資工系希望找到的人才。

但此檢定助長補習班設APCS檢定班招攬生意。台師大日前邀高中電腦老師參與APCS檢定與教學會議，一名新竹女中資訊科老師說，APCS就像英檢，可一直報考，直到對自己的分數滿意為止。一名中山女高資訊科老師說，只要好好上學校課程，一科考2至3級分不是問題，這個分數已可達到多數校系門檻，一般學生不會太用力準備。

台灣家長教育聯盟副秘書長陳明恩說，有些大學辦的活動強調經歷，要花錢參加才有證明，就會造成資源分配問題。若大學校系限定要參加某營隊、某活動才有機會錄取，家長必然反對，且一定要讓高教司知道。但如果是單純的檢定，仍可做為辨識人才的方式。

台師大副校長李忠謀表示，APCS確實找到更適合資工系的人才。圖為大學生上電腦課示...
台師大副校長李忠謀表示，APCS確實找到更適合資工系的人才。圖為大學生上電腦課示意照。本報系資料照片
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台師大教育部

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