韓國瑜攀護欄視察抽水站 綠議員：終於知道怎麼當市長

2019-08-24 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



輕颱白鹿逼近台灣，花東、高屏地區首當其衝，高雄市昨深夜11時成立災害應變中心一級開設，市長韓國瑜今上午主持完防災工作會議後，接連趕場視察。韓巡視永達抽水站機組運作情況時，幾度攀上護欄，「抽水機換新後，抽水抽得快」，他強調，水利單位一定全力防災，也盼地方區里長、民意代表全力配合，「能在一年內，徹底解決永安水患，也是功德一件」。

韓國瑜趕赴永達抽水站後，隨即聽取水利局簡報，掌握抽水站起抽、停抽及警戒水位，並了解各機組運作情況、分級啟用配置。韓指示，當白鹿颱風最接近台灣期間，也就是今下午至晚間時段，請水利單位務必讓抽水站發揮功能，再者，永安區里民有權利知道所有預防情抽水狀態，提醒水利局與各區里長配合，確保民眾知道什麼時間點能解決問題，「不能讓老百姓搞不清楚狀況」。

當地居民當韓國瑜面直指，雖退水狀況有改善，但抽水站仍有「預抽」必要，才能有效控制水情，以免突降豪雨時，「再抽就來不及」。對此，韓國瑜直說，「一定」，轉頭指示水利單位人員要注意預抽，水利人員回應，已有預先抽水、控制水位。

韓國瑜一再強調，水利局將全力投入防災工作，也希望區長、各里長、地方民意代表配合，「在一年時間內，徹底解決永安水患，我相信也是功德一件。」被現場媒體問及，白鹿颱風來襲，高雄市是否以「零災損」為目標，韓國瑜回應，「當然要往這目標努力，任何時候都是」，並力求周一上班上學時，能讓高雄市民看到乾淨整齊的高雄市，他握拳直說「繼續努力」。

高雄市永安里逢雨淹水已是常態，永安里長郭明憲表示，永達抽水站是里內易積淹水區域，每逢豪大雨，連抽水站都淹掉，「不誇張」。他直指抽水站前溝渠內的青苔痕跡表示，從前水位差不多都這麼高，現在清淤、更換抽水機組後，「水真的退很快了」。