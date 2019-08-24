面對颱風 韓國瑜嚴格要求防災準備和災後迅速清理

2019-08-24 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



白鹿颱風襲台，高雄市上午雖然風雨不大，高雄市長韓國瑜仍下達動令，要求市府各單位要注意當注意之事，防範應防範之事，而且下星期一上班之前，市民一定要看到一個整齊乾淨的高雄市。

高雄市針對白鹿颱風做了一級開設的防災應變，韓國瑜早上8時起主持防災應變中心今天的第一場會議，聽取各局處的防災準備。

韓國瑜受訪時表示，高雄市政府從今年2月開始，整整將近半年的時間一直不停的做好防災準備，5月間和「719」豪大雨，都可以看得到水退得都非常的快。

「下多少雨是政府沒有辦法影響，但是退水的速度。就是看市政府的真本領、真功夫，這個就是我們要表達我們行政效率的時候。」韓國瑜說，他要求各單位、各區公所全部進入防災準備，這是真功夫的展示，也是市府新團隊就任以來8個月第一次颱風真正的直接撲過來。

他表示今天給各單位兩個要求，一是「當注意而未注意的，當小心而未小心的，當防範而未防範的，如發生事情，是不能原諒」；第二個要求，個星期一上班時，高雄市民朋友一定要看到一個整齊乾淨的高雄，也就是說明天颱風離開之後，所有善後的工作、整理的工作、清理的工作，必須迅速的完成。