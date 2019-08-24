影／下背痛1年咳喘3周別輕忽！2女驚見肺腺癌末

2019-08-24 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



長安醫院胸腔內科醫師姚智偉說，58歲李姓早餐店老闆娘多年前做健檢發現胸部有一個小結節，但因工作忙碌沒有追蹤，直到下背痛1年就醫，確診為肺腺癌末期，且骨轉移造成疼痛，經接受標靶藥物治療1年，腫瘤縮小，腫瘤指數降到正常範圍。

中榮胸腔內科主任張基晟分享案例，一名30歲女會計不菸不酒因咳喘3周未見改善，就醫確診肺腺癌末期，轉移到骨頭，後接受標靶藥物治療改善，不但回到工作崗位也回復過往爬山等休閒活動。

姚智偉說明，近年來，40到50歲不抽菸女性罹患肺癌比例逐年增加，醫界推論可能與空汙和基因有關，呼籲有抽菸習慣、肺癌家族史等高危險族群應定期篩檢；民眾出現久咳逾二周未逾，或體重明顯減輕、食欲差、咳血等異狀，立即早到胸腔內科門診檢查，肺癌能早期發現，才能手術切除，癒後才是最好，提高存活率。

張基晟說，肺癌每年新增1萬3000人，死亡9000人，連續9年位居十大癌症死亡率第一名，但症狀不明顯，等到喘咳、咳血、骨頭痛、單側肢體無力，發現時多為晚期，又以肺腺癌最常見、占68％。肺腺癌危險因子包括抽菸、空汙、石棉、氡氣、基因等，建議有高風險族群55歲、有家族史提早在50歲接受低劑量斷層掃描。