姐姐10天前在高雄確診 台南30歲男性也染登革熱

2019-08-24 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台南又增加一例登革熱病例。衛福部疾病管制署今公布，台南東區大同里30歲男性8月10日起陸續出現發燒、肌肉痛及出疹等症狀，因二度就醫症狀未改善，且姊姊也是登革熱個案，所以主動至衛生所採檢並住院，8月23日經二採檢驗確診，現在已痊癒出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案平時活動地以台南市東區住家及中西區工作地為主，且胞姊8月13日雖於高雄確診感染登革熱，但7月底及8月5至6日曾回台南市東區大同里老家。可能感染期間與胞姐之活動交集僅大同里住家，故研判感染源為家庭群聚感染。而該個案雖有發燒、出疹等症狀，但在第一次採檢時因PCR病毒呈陰性，故需二次採檢而確認。

莊人祥說，因應先前台南市東區大同里疫情，衛生單位已於8月10日完成個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施；此外，經檢查，其餘同住家人無疑似症狀。

疾管署表示，截至8月23日，今年國內累計75例本土登革熱病例，其中高雄市51例中，包含三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各3例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各1例；台南市20例中，包含東區9例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康、左鎮及新化區各1例；新北市中和、永和區各1例；桃園市中壢區1例及台北市大安區1例。另有327例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。