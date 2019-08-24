男體重168 愛吃肉燥飯 飲料當水喝 如何減掉54公斤？

2019-08-24 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



34歲蕭姓男子身高174，體重168公斤，BMI值高達55.4，有高血壓、糖尿病，連走路、坐著都會喘，日前到大林慈濟醫院尋求減重治療，檢查發現心臟功能不到正常人一半，且器官機能就像70多歲老人一樣衰退、危及生命，經縮胃手術後，目前體重降至114公斤，他分享心路歷程、感謝醫療團隊。

蕭姓男子表示，從小學三年級就開始胖了，平日學校營養午餐吃得很多，高中一年級體重已破百，那段時間晚餐常吃二大碗公的肉燥飯，半夜還買炸雞當消夜，經常吃泡麵，剩下的湯還會再加飯繼續吃完，平日幾乎把飲料當水喝，早餐吃豬頭皮飯，零食平日也都會吃，去年3月體重達168公斤。

他說，20多歲就有高血壓、糖尿病、心臟肥胖症狀，平時工作、走路、講話都會喘，右腳踝因打球受傷，有時連踩在地上也會痛，每當氣候變冷時只能吃消炎止痛劑，家人愈來愈擔心他的身體健康狀況，才決定到醫院減重治療。

日前姨丈陪同，由減重暨代謝手術治療中心主任尹文耀進行縮胃手術前評估，包括體重、血壓、血糖、血脂等，並進行心臟超音波檢查，發現才34歲，心功能只有23，與正常值70-80落差太多，若不積極做治療，可能危及生命，甚至面臨心臟移植手術。

尹文耀說，蕭男情況，無法立即做縮胃手術，手術前原本必須做胃鏡、食道、核磁共振等檢查，都因心功能差而無法做，甚至因心功能不佳，導致麻醉風險提高，經會診新陳代謝科醫師及營養師，開始控制飲食、配合運動。

蕭男經過控制飲食、運動，四個月後體重降至146公斤，且心功能恢復到60，今年3月順利接受縮胃手術，透過腹腔鏡行胃袖狀切除約2/3胃，縮小到開始只能裝30到40毫升容量，後續再慢慢增加。