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吳德榮：熱擾動發展 下周四、五是否影響台灣待觀察

2019-08-24 08:04聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，白鹿颱風中心將掠過恆春半島。他說，但由於科技極限，今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，白鹿登陸或不登陸都是可能的。

吳德榮指出，周全的防災決策應包括當颱風預測產生誤差時，皆有應變之道，而不是只防範颱風在警報圖預測路徑上行進時，所產生的風雨。

他說，今天白鹿襲台，警戒區應加強防颱。明（25）日清晨至上午「白鹿」進入福建後，警報可望迅速解除。下周一至周三白鹿遠離，各地大多晴朗，僅午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

不過最新各國模式模擬顯示，下周一至三又有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，下周四、五（29、30日）各國模式模擬的路徑很分歧。有西進穿過呂宋島進入南海的，也有北轉太靠近台灣的。但是，有關熱帶擾動的發展及動向模擬的不確定性太大，仍需持續觀察。

中央氣象局說，今天（24日）凌晨隨著颱風逐漸靠近，宜花東地區雨勢越來越大，早上西半部局部地區也漸漸有短暫陣雨或雷雨，白天台中、南投以南及宜花東降雨較持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中台東地區及花蓮山區有局部超大豪雨發生的機率，花蓮平地、恆春半島及屏東山區有局部大豪雨發生的機率；今天東半部及雲林以南高溫28至30度左右，其他地區高溫32至34度，金門颱風沉降高溫約36度左右。

至於第11號颱風白鹿，氣象局預計中午之後至下午間颱風中心從台東至恆春半島間登陸的機率較大，請特別留意此颱風的最新動態；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，沿海風浪大，盡量避免前往海邊活動。

氣象局說，下周日（25日）白鹿颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但清晨至上午間仍有些殘留水氣，南部及東南地區有些陣雨或雷雨，其他地區降雨較零星，但中午過後留意局部雷陣雨；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，沿海風浪大，盡量避免前往海邊活動。

下周一（26日）天氣轉穩定，除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，其他地區大致為多雲到晴，留意午後局部短暫雷陣雨的天氣。下周二至下周五各地大多為多雲到晴，氣溫偏高，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。31日至9月2日台灣位於低壓帶附近，天氣較不穩定，各地易有局部短暫陣雨或雷雨。

第11號颱風白鹿，氣象局預計中午之後至下午間颱風中心從臺東至恆春半島間登陸的機率...
第11號颱風白鹿，氣象局預計中午之後至下午間颱風中心從臺東至恆春半島間登陸的機率較大。圖／中央氣象局提供
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白鹿颱風恆春氣象局

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