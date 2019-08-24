明年健保總額上看7500億 保費恐漲

2019-08-24 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



明年健保總額上看7500億元，健保署坦言，若健保缺口太大，明年恐需調漲費率。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年健保總額首度突破七千億大關，國發會近期核准最新健保給付費用上限成長率，二○二○年總額上看七千五百億，再加上調降平均眷口數，健保收入縮水，健保署坦言，若健保缺口太大，明年恐需調漲費率，但會先做好節流，即使調漲，幅度可盡量限縮。

健保開辦之初，一九九六年健保費用才二千二百多億元，估計二○二○年健保總額應落在七千四百億至七千五百億。廿多年間總額增加為三．三倍，就算政府開徵補充保費，但整體健保收入成長率卻遠落後健保總額成長率，我國健保二○一七年起，年年虧損百億元，預估今年虧損將逾四百億。

健保會一旦拍案調降健保平均眷口數，明年起健保基金最高恐短收四十七億元，即使基本工資調漲，健保一年可增十六億元收入，但健保收入還是少卅億元，二○二○年財務缺口恐達七百億元，繼續照這速度惡化，即使有安全準備金兩千億元，也撐不了幾年。

全民健保系統讓就醫方便又便宜，常有人把看病當逛菜市場，健保署雖持續管理重複用藥、推動分級醫療轉診等，減少健保浪費，但屢有杯水車薪的質疑聲。

健保署副署長蔡淑鈴表示，節流不可因成效太小就不做，否則向民眾收再多錢也不夠用。如果二○二○年安全預備金低於一點五個月，就須漲健保費，若能做好節流，調漲幅度可盡量限縮。

醫療改革基金會發言人朱顯光指出，健保財務永續最直接關鍵是落實二代健保財務收支連動精神，隨著每年總額增加、健保費率就該隨之提升。籲改採「家戶總所得」，以稅收資料當成健保費收費依據，負擔相對公平。