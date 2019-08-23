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白鹿颱風來襲 新光三越台南、高雄四家分店8月24日延至下午2點營業

2019-08-23 22:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

白鹿颱風來襲，包括台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖共6縣市宣布停班停課，新光三越今晚宣布，因白鹿颱風來襲，為確保顧客及員工安全，新光三越台南與高雄四家分店8月24日調整至下午2點開店營業，其餘各分店正常營業。

另外，台南大遠百、高雄大遠百、SOGO高雄店，以及高雄漢神、漢神巨蛋、GlobalMall環球購物中心新左營車站店與屏東市店，將於明早宣布是否營業。

白鹿颱風來襲，新光三越台南與高雄四家分店8月24日調整至下午2點開店營業。圖／摘...
白鹿颱風來襲，新光三越台南與高雄四家分店8月24日調整至下午2點開店營業。圖／摘自新光三越高雄三多店粉絲團
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白鹿颱風屏東停班停課

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