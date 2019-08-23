55歲5度考教甄 考前患失憶症 靠正能量上榜

2019-08-23 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



今年55歲的黃幼智，當了20多年的代理教師，5年前開始挑戰正式教師，前4次卻都卡在複試，今年就差臨門一腳，卻在考前4個多月遭逢變故，罹患選擇性失憶。黃幼智靠著過往積累的實力，並以正能量克服身心障礙，將溺水的自己撈上岸，北中南六場教甄，僅兩場未取得複試資格，最後更考取北市、新北雙榜。她想以自身經歷鼓舞仍在黑暗中掙扎的考生，「有人比你更慘，你終會找到生命的窗口！」

畢業自國防醫學院護理系的黃幼智，從事了將近10年的護理工作，因育兒緣故，意外展開教學興趣，護理師後期就開始在美語補習班授課，爾後她辭職搬至花蓮，到花蓮紅葉、瑞穗等國小擔任代理教師，一教就是15年，期間也修習教程、取得教師證。

5年多前，黃幼智陪小兒子北上就學，落腳新北市繼續任教，看到周遭年輕老師都在準備教甄，讓她興起嘗試念頭，她笑說「我就是很愛考試」，她認為雖年紀大無所求，但姑且一試，還能把自己考試歷程與態度分享給學生。除了第1次教甄試為了試水溫，其餘3次她都順利通過初試，卻每每卡在口試、試教這關被刷掉。

第5度應考，原以為就要水到渠成，豈知今年初黃幼智遭逢巨變，心靈受創，她回憶，早已駕輕就熟的考題，卻在一夕之間全變成了白字，她鎮日精神恍惚，猶如行屍走肉，每天都覺得自己出不了門，生活中唯一的救贖唯有「上課」，孩子們稚嫩的笑聲、天馬行空的創意、自信的表情，才能將她喚醒，「進到學校，反而恢復正常世界。」

黃幼智坦言，過去的準備期，她每天能讀書一小時就偷笑，且因年紀稍長，書本文字枯燥，她沒法盯著太久，她都以做考古題為主，從考題中整理歸納出考試重點，為了提升專注力，她更一年四季都在脖子後方、腳底板貼著暖暖包。

今年初突然罹患選擇性失憶症，黃幼智一度感到天崩地裂，但她沒有耗費太多時間怨天尤人，縱使對試題的記憶幾乎歸零，但她未曾放棄，考前參加了補習班開設的重點分析講座，盡力喚起教甄筆試裡的專有名詞，就以這些「回憶」，她便上了戰場，也不斷在心裡撫慰自己盡力就好，一切隨緣。

黃幼智說，好在教育相關理論都還存留在她腦海深處，「人生沒有用不到的經驗，讀過，就會存在心中！」而微笑、與親友集氣則是她免費的幸運符，尤其在她過去總卡關的複試，今年也憑藉她強大的正能量，「踏入試場的剎那，游上岸的氣勢就渾然天成了。」