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不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

影╱臥床又得全天仰賴他人照顧 近8成盼自己好死

2019-08-23 21:15聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

死亡，是家人之間，最少談論的話題。家總推動「家庭照顧會議」提早討輪照顧或是死亡的議題，幫助手足分工、資源分配，不讓生死成了一件突然的事，2015年我國推動病人自主權法，預立醫囑之前的預立醫療諮商也與家庭照顧會議息息相關，若能先透過家庭照顧會議提高每位家庭成員的死亡識能，將能幫助家庭度過每一個照顧或是面對家人離開的難關。

台北市立聯合醫院人文創新書院組長、病人自主權法工作團隊成員葉依琳表示，華人世界對於死亡仍是不敢觸及的話題，但隨著台灣即將在2025年走進超高齡社會，照顧及生死議題，將是台灣各家庭近期都可能碰到的課題。

踏出討論死亡的第一步，她建議可以先從輕鬆的情境先拋出討論，如電視劇的劇情恰好提及到生死，或是近期身邊剛好有親朋好友離開，當家人沒有太抗拒話題，可以慢慢引導討論。

葉依琳說，家庭照顧會議是討論如何負責照顧家人，相同的會議也能討論生死，她長期在醫療現場的第一線服務，近期皆在協助民眾瞭解病人自主權法，協助預立醫療照顧諮商。

白話來說，就是民眾在生前仍有意識時，想要預立醫囑前，與家人一起了解預立醫囑後會面臨到怎麼樣的醫療處置，被醫師診斷末期、不可逆轉之昏迷、永久植物人狀態、極重度失智或其他公告疾病時，依照病人本身的意願，決定是否還要被治療。

她說，多數人都希望自己能夠好死，卻不放心家人可以好走，2014年天下雜誌曾公布一份調查，當自己因病長期臥床且24小時都必須要仰賴他人照顧時，有多達7成7的人希望可以停止治療，倘若，同樣的狀況發生在自己家人的身上，卻只有5成1的人希望家人可以停止治療。當疾病程度更嚴重時，如經過治療後已經成為植物人，有多達9成2的人不希望自己繼續被治療，但發生在家人身上時，則是7成5希望家人停止治療。

葉依琳說，這份資料更凸顯，當自己面臨疾病末期、接近生命終點時，反而比較能接受停止無效醫療；反觀，面對家人的離開，多希望能再救救家人，不放心讓家人離開，會出現這樣的情形，其實也與家人之間難以接受突然的生死議題，因為過去從未正視與討論，導致生死在家人的心中，被視為是「一瞬間」的事，但事實上，生死是隨時都可能在下一秒就發生的。

她說，呼籲國人能勇敢先踏出討論的第一步，接著下來，可以接受專業的諮詢，或是協調師的幫助，讓家庭會議能降低家人之間的爭吵，也能幫助未來無論是照顧議題，或是預立醫囑等，都能更輕鬆面對，對於子女而言或是自己都是一件好事。

病人自主權植物人天下雜誌

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