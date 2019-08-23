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不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

影／風起雲湧 白鹿颱風來臨前縮時攝影

2019-08-23 19:46聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

輕度颱風白鹿持續逼近台灣，中央氣象局在清晨與下午陸續發布海上、陸上颱風警報，依據氣象局預估，白鹿颱風暴風圈將持續擴大，恐怕對台灣東南部造成威脅，而颱風中心預估也將從屏東登陸。

昨天下午，北部地區依然陽光普照，接近傍晚時分，雖有夕陽美景，但天空中密集的雲層在颱風外圍環流的吹送下，快速往西邊移動，透過縮時攝影的鏡頭，讓人一睹風起雲湧的千變萬化。

氣象局下午發布輕度颱風白鹿的陸上颱風警報，但北部地區除了陣陣強風，依舊陽光普照，...
氣象局下午發布輕度颱風白鹿的陸上颱風警報，但北部地區除了陣陣強風，依舊陽光普照，夕陽西下時，天空中的雲朵更被染上了粉紅，構成一幅美麗的圖畫。記者杜建重／攝影
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輕度颱白鹿逼近台灣，接近傍晚夕陽西下時，天空出現火燒雲的美景。記者杜建重／攝影
輕度颱白鹿逼近台灣，接近傍晚夕陽西下時，天空出現火燒雲的美景。記者杜建重／攝影
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輕度颱風白鹿逼近台灣，傍晚時分，天空出現火燒雲的美景。記者杜建重／攝影
輕度颱風白鹿逼近台灣，傍晚時分，天空出現火燒雲的美景。記者杜建重／攝影
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輕度颱風白鹿持續逼近台灣，中央氣象局下午發布陸上颱風警報，傍晚時分，北部地區依然...
輕度颱風白鹿持續逼近台灣，中央氣象局下午發布陸上颱風警報，傍晚時分，北部地區依然可見陽光，天空中的雲層，在颱風外圍環流的吹送下快速移動。記者杜建重／攝影
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白鹿颱風氣象局屏東

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