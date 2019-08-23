高鐵依據目前氣象資料： 明天正常營運

2019-08-23 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



中央氣象局預測白鹿颱風明（24）日會觸陸，台灣高鐵公司今（23）日表示，依照目前各項氣象資料研判，白鹿颱風對高鐵營運影響有限，所以高鐵明天全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車，

台灣高鐵表示，因應颱風來襲，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，可查閱台灣高鐵企業網站、高鐵App「T Express」所發布的最新消息，或到企業網站「聯絡我們」洽詢。