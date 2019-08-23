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羅東村却攜手「全台必訪前50大私廚」 眷村酒家菜開席只剩這3天

2019-08-23 18:37聯合報 記者羅建怡╱即時報導

泡湯文化造就獨特的酒家菜，但時下想重溫昔時夢，已極為困難。擁有羅東唯一雙湯溫泉的「村却國際溫泉酒店」，8月與台北南村私廚小酒棧合作「村村喜宴」，料理融合五湖四海的滋味，佐以那卡西表演，復刻歡聚老時光；並獨家調配「溫情難却」及「村暖花開」香氛，用五感打造記憶中的熱鬧團聚。「村村喜宴」還有8月29日至8月31日限量場次，10人桌菜13,800+10%起。

羅東村却總經理楊竫如表示，全館453間客房都備有碳酸氫鈉美人湯與奈米牛奶湯「雙湯池」外，另匯集了5間不同的主題餐廳，以及宜蘭首創最高樓的星空酒吧，酒店讓「美食」成為主角。此次融入「眷村文化」，攜手「全台必訪前50大私廚」的南村私廚小酒棧，預將可創造相乘效益。

南村私廚小酒棧位在台北東區，主廚黃佑民傳承日式料理、川菜等廚藝經歷，「村村喜宴」除了延伸經典酒家菜料理，也以創新烹調懷舊菜餚，其中最推薦的是村却蘭陽迎賓小碟、酸豆炒肉末、新式刈包夾毛氏紅燒肉、清蒸臭豆腐、蒸麵以及干貝火腿老鴨湯等私房料理。

像是「酸豆炒肉末」，原本是眷村媽媽常見的拿手小菜，酸缸豆切一公分，跟薑末、豬絞肉一起炒，非常下飯。「紅燒肉+刈包」則選用深坑阿生豬肉，以炒糖跟蜂蜜使豬肥肉快速軟化入味，厚達一公分的豬皮吃起來就像麻糬般Q彈，口感從香甜到鹹，風味迷人，搭配老麵製作的刈包，更不膩口。

除了料理滿足味覺，也打造出五感饗宴。嗅覺由陳美菁香氛藝術家特調「溫情難却」&「村暖花開」獨家款香氛；聽覺則請來宜蘭知名的那卡西老師賴萬來，以經典歌曲穿越時空；視覺及觸覺則有乾冰營造出溫泉溫潤細膩的觸覺體驗，再以大紅桌布、復古紅玫瑰、西式時尚摩登的方式展現擺盤及桌飾。

村却表示，即將開幕的中餐廳先由「村村喜宴」打頭陣，10月份將正式上菜，挑戰宜蘭人最挑剔的海鮮美食。

訂位專線：03-905-0129

地址：宜蘭縣羅東鎮站前路190號

官網：https://www.cuncyue.com/zh-tw

紅燒肉+刈包口感Ｑ彈香甜不膩口。圖／羅東村却提供
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被譽為台北最好吃的清蒸臭豆腐。圖／羅東村却提供
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獨家調配的「溫情難却」及「村暖花開」香氛。圖／羅東村却提供
獨家調配的「溫情難却」及「村暖花開」香氛。圖／羅東村却提供
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羅東村却攜手南村私廚推出「村村喜宴」眷村酒家菜（左為村却中餐廳行政主廚徐順財，右...
羅東村却攜手南村私廚推出「村村喜宴」眷村酒家菜（左為村却中餐廳行政主廚徐順財，右為南村主廚黃佑民)。圖／羅東村却提供
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