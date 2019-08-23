白鹿襲台 東半部明雨勢最明顯 南部明午後下到周日

2019-08-23 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



輕颱白鹿越來越逼近台灣，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，隨颱風接近，海上警報警戒區除台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽，還增加了東沙島，陸警警戒區有台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東，新增了花蓮與高雄，從今晚到明天整天，東半部雨勢明顯，南部地區則在明天下半天後，雨勢增大。

中央氣象局在今下午5點40分召開記者會，伍婉華指出，目前輕颱白鹿中心位置在台東東南方約 530公里海面上，預估暴風圈明天清晨會影響東南部近海，明上午會開始接觸到陸地，是影響最明顯的時候。

伍婉華表示，今天晚上到明天清晨，東半部地區會斷斷續續下雨，雨勢越趨明顯，受到颱風外圍環流影響，其他各地明天也會有雨，尤其是南部地區，明天下半天雨勢會增大，並持續到周日清晨。

伍婉華說，明天清晨2點到早上8點，會以東半部降雨為主，但隨著颱風貼近，明天下午降雨區域會向西擴展，明顯降雨區仍以東半部地區為主，氣象局對此發布豪雨特報。