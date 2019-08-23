親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

軍公教年改釋憲 大法官宣告大部分合憲

高雄境外移入登革熱倍增 最多東南亞旅遊染病

2019-08-23 16:48中央社 高雄23日電

高市衛生局今天表示，昨天出現今年第50名境外移入登革熱確診病例，境外移入病例是去年同期的2.1倍，其中最多病例像個案一樣是前往東南亞旅遊時感染，呼籲民眾要注意。

衛生局表示，新增的境外移入登革熱個案居住苓雅區普照里，是名20多歲本國籍女性，她於8月1日至8月21日至泰國自助旅行，其中13至15日曾至柬埔寨，20日於泰國當地出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，21日搭機自高雄入境後直奔診所就醫，並於前鎮區崗山仔公園短暫停留。

衛生局指出，個案經診所抽血檢驗登革熱NS1快篩結果陽性並通報，衛生單位隨即安排她住院防蚊隔離，同行者1人則無疑似症狀。

衛生局指出，個案經送驗確診為第二型登革熱，由於個案未入社區，因此個案住家及周邊社區不需進行家戶室內外噴藥防治作業，市府防疫團隊今天已完成個案停留的公園相關防治工作。

衛生局表示，全市迄今累計50例境外移入登革熱病例，為去年同期24例的2.1倍，個案以出國旅遊占最多（28%）、其次為出國工作（22%）、外籍移工（18%）、國人探親（14%）、外籍旅客（8%）、外籍學生（6%）及僑胞回國（4%）。

分析境外移入病例感染國家則以越南16例感染人數最多，其次為印尼10例。另外，全市本土登革熱累計51例，分布於9個行政區22里，不過17個里已解除疫情警報。

因應高雄連日豪雨後易孳生病媒蚊，又逢開學在即，返鄉探親、旅遊民眾陸續回國，衛生局呼籲，市民返國2週內提高警覺，若有不適症狀應就醫，並告知旅遊或活動史配合防疫。

衛生局登革熱泰國

相關新聞

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 15:34

父母放手尊重 打電動也能玩出大名堂

2019-08-23 15:21

馬來西亞麥當勞推3倍辣炸雞 3台灣人挑戰後「爆菊」

2019-08-23 15:06

買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:10

集集支線「花豹」列車 台鐵今天未改塗裝仍在試軌中

2019-08-23 10:06

2公升「蘋果西打」又出包！大飲：即日起開放退換貨

2019-08-23 12:21

菜價再攀高！菜農嘆：貴也沒用 沒菜可賣

2019-08-23 14:50

別因衝突毀了愛 家總：至少半年1次家庭照顧協議

2019-08-23 14:44

長照調查：錢和照顧方式是衝突主因

2019-08-23 14:41

集集列車塗掉石虎 鎮長：遺憾無法傳更多保育意識

2019-08-23 14:35

全台54實驗室將開放 國研院動物中心推外科手術體驗

2019-08-23 14:34

集集列車石虎像花豹 設計師道歉坦承「圖是買的」

2019-08-23 14:30

開學後供應受影響？農委會：蔬菜供貨穩定

2019-08-23 14:26

蘋果西打不斷出包 黃國昌：太扯了，把消費者當盤子！

2019-08-23 14:13

頭城搶孤要來了 10分鐘上飯棚即送電視

2019-08-23 13:54

中華郵政推花蓮景點郵票 另有11款票品優惠到年底

2019-08-23 13:21

18歲的無情禮物 腎臟長滿水泡40歲險得終生洗腎

2019-08-23 13:17

乖乖不夠看！神人手作「紙錢icash」 網又愛又怕：會被跟

2019-08-23 12:00

蘋果西打部分產品出現懸浮物 業者擴大回收最高166萬瓶

2019-08-23 11:51

誰就活該是照顧者？ 專家：要開家庭照顧協議 別怕衝突

2019-08-23 11:42

颱風外圍環流沉降影響 八縣市恐飆破36度

2019-08-23 11:40

全台54實驗室將開放 國研院動物中心推外科手術體驗

2019-08-23 11:26

訂外送多了75元塑膠袋費用 網批：都能買一碗麵了

2019-08-23 11:20

全台近萬人等候器官移植 排隊腎臟移植占近8成

2019-08-23 11:02

智慧票證App今上線 中秋連假返鄉民眾搶先受惠

2019-08-23 11:01

長照照顧者調查 親人最常吵架是這原因

2019-08-23 10:53

輕颱白鹿將撲台 11航次停航、3國內航班取消

2019-08-23 10:53

宜蘭15座抽水站1秒抽104噸水 1座泳池18秒可抽乾

2019-08-23 10:38

評／反思是要反什麼？反你的直覺啦！

2019-08-23 10:27

菜價再攀升！ 菜農：災損沒菜可賣 價格再高也沒用

2019-08-23 10:21

失戀女瘋狂留Google景點評論 恨意滿滿笑爆網民

2019-08-23 10:00

三成新生捨名校讀警大 他27歲月收8萬揭露高報到率原因

2019-08-23 09:36

苗栗縣又傳石虎路殺 今年發生第17件 研判一對母子

2019-08-23 09:15

石虎列車風波 江孟芝直播道歉爆料圖是買的

2019-08-23 08:53

影／每年封島3個月 老外瘋神祕龜山島賞鯨豚

2019-08-23 08:46

集集彩繪列車石虎惹議被塗掉 居民嘆：很可惜

2019-08-23 07:32

觀察站／石虎圖像爭議 觀光局只會擦脂抹粉

2019-08-23 00:13

石虎像花豹 300萬彩繪列車緊急塗掉

2019-08-23 00:10

九月主題／投資健康防肺炎

2019-08-23 00:05
看更多

熱門文章

氣象局：白鹿是較強輕度颱風 最快下午2時30分發陸警

2019-08-23 09:00

白鹿颱風暴風圈周六觸台 一張圖看未來四天降雨熱點

2019-08-22 21:21

石虎列車風波 江孟芝直播道歉爆料圖是買的

2019-08-23 08:53

一張圖看白鹿颱風侵襲機率 這些地方逾八成

2019-08-23 10:06

賈新興：白鹿可能台東登陸 中心通過區域風雨最顯著

2019-08-23 07:25

輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封五公路

2019-08-23 09:50

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

輕颱白鹿擴大路徑南修？氣象局：登陸範圍警報時間不變

2019-08-22 22:00

輕颱白鹿增強！下午2時30分陸警 恐從恆春半島登陸

2019-08-23 14:42

輕颱白鹿進逼 清晨5:30發布海警 暴風圈估明上午觸陸

2019-08-23 06:00

彭啟明：白鹿暴風圈明天上午觸陸 中心恐台東附近登陸

2019-08-23 07:53

輕颱白鹿下午2時30分陸警 入夜風雨將趨明顯

2019-08-23 11:25

【重磅快評】白鹿拖個大尾巴 政治人物別只顧噴口水

2019-08-23 09:42

訂外送多了75元塑膠袋費用 網批：都能買一碗麵了

2019-08-23 11:20

輕颱白鹿四特點 預期明午快閃登陸、傍晚就出海

2019-08-23 09:28

艾薇兒「怪病」是被小如沙的牠咬一口 台灣有人中鏢過

2019-08-22 19:21

買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:10

石虎像花豹 300萬彩繪列車緊急塗掉

2019-08-23 00:10

吳德榮：白鹿持續增強 預計抵達台灣附近最強

2019-08-23 06:53

白鹿明發海陸警！暴風圈周六上午觸陸 台東登陸機率增

2019-08-22 20:47

長照照顧者調查 親人最常吵架是這原因

2019-08-23 10:53

三成新生捨名校讀警大 他27歲月收8萬揭露高報到率原因

2019-08-23 09:36

台9線也將要封路！ 白鹿下午2時30分陸警

2019-08-23 12:46

輕颱白鹿5時30分發海警 暴風圈朝台灣東南部海面接近

2019-08-23 06:47

2公升「蘋果西打」又出包！大飲：即日起開放退換貨

2019-08-23 12:21

小米開學季23日開跑！明星商品狂降2千 智慧家電推新品

2019-08-22 20:42

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 事業掌握主導

2019-08-23 00:00

集集彩繪列車石虎惹議被塗掉 居民嘆：很可惜

2019-08-23 07:32

得知孩子胎死腹中 美女婦產科醫師還要安慰其他病人

2019-08-22 20:04

吃奇異果減肥、水果該飯前還後吃？營養師解密

2019-08-22 20:25

衛武營登美國時代雜誌 名列世界100最佳景點

2019-08-23 12:47

具惠善控老公嫌乳頭不夠性感 整型醫：愛自己更重要

2019-08-22 18:23

颱風白鹿加速移動 最快23日清晨海警下午陸警

2019-08-22 19:04

芋頭控吃起來！Lady M「芋頭千層蛋糕」這家門市才吃的到

2019-08-22 19:12

大阪環球影城10月1日起「調漲門票」！4人同行「少吃1碗一蘭拉麵」

2019-08-22 18:29

失戀女瘋狂留Google景點評論 恨意滿滿笑爆網民

2019-08-23 10:00

觀察站／石虎圖像爭議 觀光局只會擦脂抹粉

2019-08-23 00:13

輕颱白鹿明影響最大 嘉義以南大雨 花東地區恐豪雨

2019-08-23 15:55

馬來西亞麥當勞推3倍辣炸雞 3台灣人挑戰後「爆菊」

2019-08-23 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top