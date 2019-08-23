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美國Youtuber拍片讚揚台灣 還邀眾多大咖拍片齊挺台

2019-08-23 17:54聯合新聞網 綜合報導

Dan Mace接獲邀請，來到台灣與張修修一起登武嶺拍片。圖擷自Youtube
Dan Mace接獲邀請，來到台灣與張修修一起登武嶺拍片。圖擷自Youtube
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美國知名Youtuber「Dan Mace」正在進行他的新節目「不平凡（Not Normal）」，每周Dan都會從來自全球的提案中選擇一個去執行。今年8月初Dan選上來自台灣的張修修，和他一起騎單車登武嶺。影片中Dan非常認真研究兩岸關係，並邀請許多知名Youtuber並呼籲大家一同支持台灣的民主自由。

22日影片上傳至Youtube，Dan與來自台灣的張修修合作，在此之前，張修修靠著單車從台北騎到南非好望角，並在旅程中向世界介紹台灣。這次與Dan合作，張修修邀請Dan和他一起騎上武嶺。而Dan也很認真的，在旅程前研究台灣的歷史，並在影片中向全球的觀眾介紹台灣。

兩人一路騎到深夜才登頂，但Dan並不滿足於此，旅程開始之前，他聯合張修修的老婆，和其他知名的Youtuber，包括「台客劇場」、有1100萬訂閱戶的「Casey Neistat」等大咖及各領域人士，拍攝影片並告訴張修修他們願意為他即將開創的Youtube頻道提供協助。

Dan在影片中提到，他們一起開創的新頻道，向世界傳達一個訊息，關於台灣是一個自由且與世界接軌的國家，並希望大家給予台灣和張修修的頻道支持。而張修修也在個人臉書回憶這段熱血經驗，他希望大家能幫Dan一舉衝破百萬訂閱，「謝謝他幫台灣發聲。」

YouTuber台灣武嶺

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