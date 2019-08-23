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明年健保總額上看7500億 破產在即恐漲健保費

2019-08-23 16:16聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

108年健保總額首度突破七千億大關，109年總額恐怕無法降回六千億，甚至繼續上升，據國發會今年才核健保給付費用上限成長率推估，109年度健保總額上看7500億，再加上明年可能調降平均眷口數，健保收入縮水，健保署坦言，若109年健保缺口太大，恐需調漲費率，若能先做好節流，即使調漲，幅度可盡量限縮。

健保開辦之初，85年健保費用才2229億元，近日國發會才核今年健保費用成長率為3.708％至5.5％，估計109年健保總額應會落在7400億至7500億。短短廿多年間，總額增加3.3倍，就算政府開徵補充保費，但整體健保收入成長率卻遠落後健保總額成長率，我國健保從106年起，年年虧損百億元，去年虧266億元，預估今年破洞更大，恐達虧損逾400億元。

若109年總額為上限7500億元，健保會若拍案調降健保平均眷口數，健保基金最高恐短收47億元收入，即使明年基本工資調漲，健保費跟著漲，健保一年可增16.6億元收入，但一出一進，健保收入還是會少30.4億元，109年財務缺口恐達600、700億元，如果以此速度惡化，目前安全準備金2000億元，根本撐不了幾年。

台灣因為有全民健保系統，就醫方便又便宜，常有民眾把到醫院看病當逛菜市場買菜，健保署雖持續「節流」，近年管理重複用藥、推動分級醫療轉診等，減少健保浪費，但屢有杯水車薪質疑聲。

以分階段管理重複用藥為例，目前列管七成口服用藥，每年為健保省下5400萬。即使今年10月起，納入最後一批藥物，所有口服藥品全部列管，民眾家中藥物更嚴格把關，改為剩超過10天，看診就會無法開藥，但每年只能再多省近900萬元。

對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，節流不可因成效太小就不做，否則向民眾收再多的錢也不夠用，108年安全準備金約3.15個月，未調漲，一旦109年安全預備金低於1.5個月，就須漲健保費，若能做好節流，調漲幅度可盡量限縮。目前仍待9月正式協商109年總額，確定費率損益，才能評估健保是否需漲價。

隨著人口老化、新藥新技術不斷進入市場，健保支出不斷提高，再加上今年9月住院醫師納入勞基法，健保破產危機當前，「節流」實在趕不上財政虧損，醫療改革基金會發言人朱顯光指出，健保財務永續最直接關鍵是落實二代健保財務收支連動精神，隨著每年總額增加、健保費率就該隨之提升。籲改採「家戶總所得」，以稅收資料當成健保費收費依據，負擔相對公平。

據國發會今年才核健保給付費用上限成長率推估，109年度健保總額上看7500億。圖...
據國發會今年才核健保給付費用上限成長率推估，109年度健保總額上看7500億。圖／聯合報系資料照片
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健保保費老化

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