接連傳出石虎遭路殺 苗栗縣府：邀相關單位提出改善

2019-08-23 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台61西濱道路苗栗縣後龍鎮赤土崎匝道附近本月17日發現1隻小石虎疑遭路殺、21日苗140線又發生石虎遭路殺，22日晚間10點15分在台13甲苗栗往造橋方向10公里到10.5公里附近發現兩隻石虎研判是一對母子遭路殺，今年苗縣累計發生17件、18隻石虎遭路殺，高於去年9件。

昨晚10點15分在台13甲造橋往苗栗方向10公里到10.5公里間發現石虎路殺，發現者亞興犬舍鄧先生說，他昨天開在慢車道，發現路中央快車道有動物，掉頭回去看到母石虎抱著小石虎在路中間，這是他看過最心酸的畫面，隨即通知造橋分駐所、也打1999通報。

鄧先生說，只要在路上看到動物遺體都會停下來，移到路旁，曾經發現有烏龜、兔子、狗、貓，第一次看到石虎，「大石虎抱著小石虎」，看了真的很心酸。

值得注意的是，苗140線道發生6起石虎路殺事件、台13甲造橋往苗栗方向10公里到10.5公里附近至今發生4件石虎路殺、5隻石虎死掉，是屬重複發生路殺路段。縣府農業處副處長陳樹義說，台13甲是屬公路總局管轄，已邀集相關單位下周到場會勘。

陳樹義說，苗縣石虎路殺，有發生在省道、縣道，省道範圍大，省道屬公路總局，縣府提供相關具體意見，也將邀集主管單位開會討論，希望主管單位提出改善計畫。

陳樹義說，明年度石虎族群量調查統一出來，會將大數據放在縣府網站，讓各單位知道石虎到底在哪裡、怎麼跑？提供這些主管機關能來改善。以台13甲來說，石虎從哪裡跑出來，這個地方是不是要做改善的箱涵、架設防護網，要請公路局提出改善方案。

陳樹義說，台13甲至今發生4起石虎路殺，台13甲屬公路局路段，會與公路局討論，到底箱涵要不要重新弄，維護網如何施作？就像縣府針對苗29線改善，用圍籬方式改善，從紅外線照影機發現，石虎經過時，看到車子，也不敢過去，最起碼有圍籬擋住，不敢過去。

苗140線調查報告，陳樹義說，在自動照影機有觀測到犬獵行為，跟林務局聯絡，若有涉及野保法，也請保七協助巡查。