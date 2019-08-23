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輕颱白鹿增強！下午2時30分發布陸警 恐從恆春半島登陸

預警系統成功搶救石虎 路殺石虎製標本取精強化保育

2019-08-23 14:41聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣境內近來石虎路殺事件頻傳，縣府農業處為加強向民眾宣導、認識並保育石虎，最近製作完成第三隻石虎標本，今天起在農業處擺放展示，這隻石虎是去年底在台13甲線公路遭路殺死亡，製成的標本栩栩如生，農業處呼籲民眾行經石虎棲息熱區，務必放慢車速。

此外，公路總局與特生中心、中興大學合作，5月間在台3線公路卓蘭路段完成AI辨識及智慧路殺預警系統，8月初成功監測發現一隻石虎即將穿越公路，聲、光波預警系統隨即啟動，吸引石虎注意力，避免一場可能發生的石虎路殺意外。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，縣府剛完成的石虎標本，是去年12月7日晚間發現在台13甲線公路造橋往苗栗方向遭到路段，致命傷為頭顱破裂，這隻死亡的公石虎年約1歲多，隨後送往屏科大進行病理研究，縣府最近委外製作成標本保存、展示，盼加強民眾對石虎形態的認識，強化保育觀念。

他表示，縣內先前製作完成2隻石虎標本，都擺放在苗栗縣生態保育教育園區展示，這隻石虎標本放在縣府，提醒洽公民眾如要拍照，請勿使用閃光燈，避免造成標本脫毛受損；最近發生的石虎路殺，縣府接獲通報，會視路殺個體損害情況與台北動物園聯繫「取精」，協助保存及建立石虎基因庫。

今年以來，苗栗地區的石虎路殺意外，到昨天深夜已高達18隻，縣府農業處及相關單位相繼進行防止石虎路段的相關設施及工程。

公路總局二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康指出，為防止石虎路殺，公路總局與特生中心、中興大學合作在台3線公路卓蘭路段設置AI預警系統，當雷達測速發現有車輛以40公里以上時速經過時，道路附近又有野生動物出現，此時聲波、光波的預警系統會啟動，吸引野生動物注意，延緩或避免野生動物穿越道路，這套系統5月啟用，8月初已成功發現一隻石虎並啟動預警，防止一場可能的路殺意外。

苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石...
苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石虎保育。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石...
苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石虎保育。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石...
苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石虎保育。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府將去年底遭路殺的一隻公石虎製成標本，在農業處提供展示，宣導民眾認識及石虎保育。記者胡蓬生／攝影
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石虎苗栗縣中興大學

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