預警系統成功搶救石虎 路殺石虎製標本取精強化保育

2019-08-23 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣境內近來石虎路殺事件頻傳，縣府農業處為加強向民眾宣導、認識並保育石虎，最近製作完成第三隻石虎標本，今天起在農業處擺放展示，這隻石虎是去年底在台13甲線公路遭路殺死亡，製成的標本栩栩如生，農業處呼籲民眾行經石虎棲息熱區，務必放慢車速。

此外，公路總局與特生中心、中興大學合作，5月間在台3線公路卓蘭路段完成AI辨識及智慧路殺預警系統，8月初成功監測發現一隻石虎即將穿越公路，聲、光波預警系統隨即啟動，吸引石虎注意力，避免一場可能發生的石虎路殺意外。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，縣府剛完成的石虎標本，是去年12月7日晚間發現在台13甲線公路造橋往苗栗方向遭到路段，致命傷為頭顱破裂，這隻死亡的公石虎年約1歲多，隨後送往屏科大進行病理研究，縣府最近委外製作成標本保存、展示，盼加強民眾對石虎形態的認識，強化保育觀念。

他表示，縣內先前製作完成2隻石虎標本，都擺放在苗栗縣生態保育教育園區展示，這隻石虎標本放在縣府，提醒洽公民眾如要拍照，請勿使用閃光燈，避免造成標本脫毛受損；最近發生的石虎路殺，縣府接獲通報，會視路殺個體損害情況與台北動物園聯繫「取精」，協助保存及建立石虎基因庫。

今年以來，苗栗地區的石虎路殺意外，到昨天深夜已高達18隻，縣府農業處及相關單位相繼進行防止石虎路段的相關設施及工程。