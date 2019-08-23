頭城搶孤要來了 10分鐘上飯棚即送電視

2019-08-23 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮中元祭協會今天宣布，頭城搶孤要在本月（8月）29日舉行，今年擴大國際參與，連印尼、法國、美國人都組隊，來頭城搶孤。

同一會場，較小型的飯棚搶登賽是搶孤賽前賽，協會表示，搶飯棚的選手們只要在10分鐘內登上飯棚，即可獲得1台電視。

頭城鎮中元祭協會表示，搶孤當日將發放3千顆平安包子、發財包子，相關活動則從8月27日開始，有100多攤農漁產品展售，有寶島民謠歌王劉福助、八點檔主唱甲子慧、梨花歌后于櫻櫻、舞女作詞作曲俞隆華、八點檔炮仔聲女主角陳子菁等藝人演唱。

另外，還有蘭陽戲劇團、蘭陽舞蹈、武術技藝表演、國寶級藝術家楊秀卿演出，在會場有6組街頭藝人在各個角落獻藝。

8月28日搶孤前一晚，普濟幽冥眾生放水燈，頭城與礁溪八大庄各具特色的南北管樂團、藝閣車大集合、大競技，繞行全境，晚上8點在竹安河口放水燈。

同時，協會邀請歷屆搶孤冠軍選手大集合，有的選手在國外經商多年，也答應回頭城搶孤會場相聚，重享當年的榮耀。

頭城搶孤相傳從清朝慶2年（1797年）就有，歷史已經超過200年，除宗教祭儀外，最驚險刺激的是搶孤競賽，搶孤選手要攀爬牛油柱登高搶險，總高度超過10層樓，有大座的孤棚與小座的飯棚，孤棚以粗大圓木搭建高台 ，台上有13座孤棧，是搶孤選手的主要競技場，高台上有1座飯棧，是小型搶孤競技場。

孤棧與飯棧都以粗大竹子綁製成上尖下圓、外形如巨大甜筒，再綁上祭品，依各棧主事者行業別來提供，有漁民或養殖的有魷魚，開米粉店的綁米粉，肉商用臘肉等。