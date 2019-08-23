買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:10 聯合新聞網 綜合報導



「一芳茶飲」遭不少網友揚言抵制，波及加盟店主，如今生意比起過去慘淡許多。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

當初公布支持一國兩制而被網友揚言抵制的「一芳水果茶」，當時有網友預測當話題熱度過了後大家還是會去買，抵制效果不大，但事實真是如此嗎？有網友在Dcard上分享自己買一芳水果茶，買大杯老闆卻算中杯，詢問原因才知店家因為抵制風波，「幾乎掉了一半的生意！」

網友22日在Dcard上發文表示，姐姐從美國回來突然很想喝一芳於是前去買飲料，就在買好準備回去時發現少買一杯，於是便又回店購買一杯大杯水果茶。結果原本大杯的價錢，老闆只算中杯價，原po很是驚訝的問：「是有優惠活動嗎？」

結果老闆落寞的回答是因為最近人少很多，自己又是店長因此時不時會推出一些優惠。這時原po才發現平時員工滿滿的一芳如今只剩老闆一人。於是原po又問差很多嗎？老闆只能苦笑的說：「幾乎掉了一半的生意，因為現在大家都在抵制。」而且因為是第一個發表的，所以影響程度比其他店家更大，原po形容老闆講話時感覺還有點哽咽。

原po表示，當天姐姐突然想喝一芳，但當時因為一芳的風波，原po本來不是很想買，姐姐認為這些基層的加盟店老闆是無辜的，並表示為什麼大家要互相傷害，當大家抵制不去買，這些加盟店長也還是要付加盟金，這才說服原po去買一芳。

此文一出引發熱烈的討論，許多人表示不要管網路說什麼，「我想喝還是去買」、「想喝就去買吧」、「我完全沒有在管抵制的事情，想喝啥就買哈哈哈」，另有一派網友認為加盟店主並非完全無辜，認為如果要用「一芳」的名字，就得承受相應風波，兩派意見在網路上激烈討論。