中華郵政推花蓮景點郵票 另有11款票品優惠到年底

2019-08-23 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為協助推展台灣觀光，邀請民眾感受台灣豐富的景觀風貌及人文風情之美，中華郵政公司26日將發行「寶島風情－花蓮縣」系列郵票。

中華郵政說，寶島風情－花蓮縣系列郵票是繼民國105年起發行台東縣、台南市、馬祖、台中市、澎湖縣及宜蘭縣後，續以花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟及太魯閣燕子口等花蓮縣著名景點及活動為題材，訂於8月28日發行的郵票，一套四枚，面值分別為六元及12元各兩枚。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於8月26日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

另外，中華郵政說，為推廣台灣生態之美並回饋客戶，本月26日至12月31日舉辦「台灣生態之旅集郵票品優惠活動」。