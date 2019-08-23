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18歲的無情禮物 腎臟長滿水泡40歲險得終生洗腎

2019-08-23 13:17聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣約有2萬多名多囊腎臟病患者，年僅32歲的阿勝，腎功能已達到接近洗腎的資格，而他18歲的生日禮物，就是爸爸帶著他到醫院檢查，而報告告訴他，未來自己將走上跟爸爸一樣的道路，很可能40歲左右就將面臨洗腎，醫師表示，多囊性腎臟病主要是遺傳性疾病，平均20歲開始發病，30歲左右腎臟功能將快速下降，若未能及時控制，很快就可能需要等候腎臟移植。

雙和醫院院長、北醫大醫學系腎臟學科教授吳麥斯表示，多囊性腎臟病的患者主要是帶有PKD1基因或PKD2基因，盛行率大約為1/400到1/1000，換算人數，台灣約有2萬多名的多囊性腎臟病患。根據數據顯示，我國慢性腎臟病患約有32萬人、洗腎患者為8萬人，因為多囊性腎臟病患而洗腎的人數目前約有2000人。

吳麥斯表示，多囊性腎臟病係指腎臟不正常長水泡，因此該病又稱為泡泡腎，該疾病不會因為有任何不良習慣而造成，皆是遺傳出現，且該病為顯性遺傳，父母中只要有一人有多囊性腎臟病，小孩就有50％的機會罹患該病，該病的病程發展非常早，20歲到30歲左右就會開始發病。

吳麥斯表示，腎臟的功能指數為腎絲球過濾率，正常人的腎絲球過濾率為60，多囊性腎臟病開始發展後，腎絲球過濾率每年將以5的速度下降，約10年後，腎絲球過濾率就會低於10，只要低於5以下就需要洗腎，若以20歲發現，30歲開始發病，40歲就可能要洗腎，幾乎有一半以上的患者40歲左右就已經是慢性腎臟病末期。

多囊性腎臟病患有部分並不曉得有家族史，多數在不知家族史的狀況，是以「高血壓」、「腎功能不佳」才進而發現有此遺傳疾病，吳麥斯說，多囊性腎臟病通常會合併高血壓、腎腫大後壓迫造成腰部、腹部痠痛，也可能出現血尿、蛋白尿、腎結石等，有10％肝臟也會腫大，另外10％也可能造成腦血管瘤。

吳麥斯說，他還有接觸到三代都遺傳到多囊性腎臟病的患者，爺爺40歲左右尚未洗腎就過世，爸爸也是40歲就洗腎後移植，沒幾年後也過世，兒子現在也正走在父親及爺爺的路上，正透過服藥減緩多囊性腎臟病的惡化。

吳麥斯表示，多囊性腎臟病得治療過去都是採保守療法，透過控制血壓、飲食延緩腎臟的惡化，目前的治療方式外科則是建議切除後洗腎，嚴重者則進入到等候腎移植，2012年以後則開始有藥物，可以降低腎臟水泡不斷擴大，今年7月起健保給付該藥，主要是針對慢性腎臟病第三期的18到50歲的患者，不過該藥物並非仙丹，只能減緩病程發生。

多囊性腎臟病患的腎臟如葡萄一般，腎臟大小會比一般人大超過2倍，有些甚至會超過10...
多囊性腎臟病患的腎臟如葡萄一般，腎臟大小會比一般人大超過2倍，有些甚至會超過10倍，外型猶如孕婦一般。記者陳雨鑫／攝影
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多囊性腎臟病患的腎臟通常是一般人腎臟的2倍。記者陳雨鑫／攝影
多囊性腎臟病患的腎臟通常是一般人腎臟的2倍。記者陳雨鑫／攝影
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腎臟病洗腎患者

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