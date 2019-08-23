集集列車塗掉石虎 鎮長：遺憾無法傳更多保育意識

2019-08-23 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黑中亮 ／南投報導



由旅美設計師江孟芝打造的台鐵集集支線彩繪列車，車身的彩繪石虎被外界質疑「更像花豹」，觀光局決定拿掉，許多民眾覺得很可惜。南投縣集集鎮長陳紀衡說，即使去掉石虎的元素，仍是很美的車廂，只是很遺憾無法藉由車廂傳播更多的石虎保育意識。

以金蕉色為主色設計的集集支線彩繪列車，車廂上原本有象徵集集經濟作物的山蕉及石虎，宣稱是打造全台首座會移動的美術館。但引發爭議後，觀光局昨天表示，經過和設計師討論，決定拿掉第一、二節車廂的石虎圖案，尚未上圖的第三、四節車廂，則以底色黃色呈現。

陳紀衡表示，這次彩繪列車不論是美學或在地連結上，都有長足進步，內裝從小地方就可看到設計師用心，不同以往的舊車廂塗裝。原本各界都很興奮，但聽說觀光局將拿掉車廂的石虎圖樣，許多民眾覺得很可惜，畢竟全車介紹921地震、山蕉知識，更以集集線歷史年表跟20種集集線的美好，貫穿整部列車。

陳紀衡說，他遺憾設計風格與保育知識，最後還是找不到平衡點；但即使去掉石虎的元素，仍是輛很美的車廂。

集集車站指出，目前這輛國立集集美術館列車編組，會視營運做機動調度，每日班表不固定，且只有兩節車廂已上路，完整的全列四節車廂，預計9月20日才會全面營運。為避免民眾專程前往卻撲空，可先電話詢問營運時間（049）276-2546。

台鐵局指出，未來配合集集線新彩繪列車全面營運，將推出鐵道小鎮漫遊套裝行程，經典版優惠價170元（原價280元）。套票含整個集集支線29.6公里一日周遊券，另有380元的車埕版，可當天無限搭乘外，並可租借單車漫遊綠色隧道，及品嘗有「天皇蕉」之稱的集集山蕉做成的冰淇淋，更可前往車埕體驗手做木椅，並將木椅帶回家。