蘋果西打部分產品出現懸浮物 業者擴大回收最高166萬瓶

2019-08-23 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



大西洋蘋果西打昨主動向新北市衛生局通報產品出現不明懸浮物，衛生局今召開臨時記者會說明，並請業者停止生產、預防性下架回收，消保室主任王治宇也要求業者須提供回收方案，目前已公布在業者官網，回收範圍最高可能達166萬瓶。不過因產品目前未驗出有問題，如果產品已被喝下肚，暫時無法回收或求償。

大西洋飲料的蘋果西打去年先出現產品變質有異味情況，接著財務報告遭會計師事務所表示「無法表示意見」，如今又出現產品有懸浮物，初步懷疑是酵母菌汙染，但須送驗才能證實。

大西洋公司工廠在桃園，但公司登記在新北，向新北衛生局通報7月4日和18日製造的2批產品有懸浮物情況，產線隨後停止製作。2批產品約製作2000CC蘋果西打8萬瓶，都已流入市面銷售，部分產品可能已經被民眾喝下肚。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，衛生局先要求業者7月迄今產品預防性下架並同時擴大回收，回收範圍擴大到同產線今年3月5日到8月18日製品，並通報桃園衛生局同步稽查工廠，了解是否有其他問題。

她說，去年生產線出問題，業者已停機檢驗並更換消毒混槽桶等設備；如今再度出問題，須請桃園市衛生局調查。如果產品變質或腐敗，可依違反食品安全衛生管理法處6萬到2億元罰款。

目前新北衛生局已採樣送驗，調查產品是否有問題，約10天後有結果。產品目前未驗出有問題，如果產品已被喝下肚，暫時無法回收或求償，一旦驗出問題，將全面啟動相關措施。

業者在官網表示，今年7月4日和18日生產2000CC蘋果西打經工廠檢驗後，確認為不良品，詳細原因尚待釐清中，為顧及消費者權益，將啟動擴大預防性回收退換貨機制。