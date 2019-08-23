誰就活該是照顧者？ 專家：要開家庭照顧協議 別怕衝突

2019-08-23 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



俗話說「家醜不可外揚」，但台灣已進入高齡化社會，家中年長者眾，長照悲歌、社會新聞不斷上演，相關照顧不應只是一個人的事。單身的林小姐照顧中風父親超過20年，弟弟雖承諾提供俸養費與終身住處，但父親一過世後隨即打算賣房，林小姐因沒有事前明確約定、照顧協議等，完全沒有保障。

專家建議，家庭成員應至少半年一次家庭照顧協議，別因擔心協議過程中產生衝突而消極；而家庭照顧者關懷總會也推出「家庭照顧協議」線上指引工具，避免家庭成員因照顧衝突毀了愛。

家總秘書長陳景寧表示，上述個案並不罕見，每個家庭都應定期舉行家庭照顧會議，凝聚家庭成員對於照顧長者的共識，別害怕討論過程的衝突，以避免發生時措手不及，或讓某一位家庭成員變為「受害者」，長期承擔照顧角色，無論經濟、身心都是耗損，卻不見得被家人體諒與支持。

陳景寧說，「家庭照顧協議」線上指引工具如教育程式般，包含「四評、六要、三不」原則，民眾必須先完成「有邀集家人談照顧的動機」、「了解被照顧者的失能狀況」、「家庭照顧計畫有改變的必要」、「至少有一位以上的家人願意共同討論」等四項自我評估才能使用。

而在填寫時，分為「需求盤點、資源盤點、資產盤點、家庭會議、形成文件、檢視調整」六步驟，協助民眾形成家庭照顧安排與後續管理機制；在家庭會議建議書方面，目前預設一年三次、一次長度為90分鐘，因為時間越長越容易衝突與失焦，並遵循不插嘴、不翻舊帳、不求公平三要素，協議決定後成員並簽名確認。

陳景寧說，此工具雖是線上單據，提供家庭成員協助會議的推進、試算與演練，對後續法律效力上可能有限，但其願景為提供家庭支持團體風險管理、社會改造，讓每個家人都有表達意見的機會，瞭解彼此的期待與付出能力，拉近落差、凝聚共識。