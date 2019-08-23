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颱風外圍環流沉降影響 八縣市恐飆破36度

2019-08-23 11:40聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央氣象局稍早發布高溫資訊，受到颱風外圍環流沉降影響，八縣市恐出現36度高溫，民眾出門務必注意。

受到颱風外圍環流沉降影響，氣象局上午11時25分針對台北市、新北市，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣及金門縣發布高溫資訊，皆為黃色燈號，溫度恐飆破36度，宜減少長時間處在高溫環境。

中央氣象局稍早發布高溫資訊。圖／中央氣象局提供
中央氣象局稍早發布高溫資訊。圖／中央氣象局提供
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