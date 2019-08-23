全台54實驗室將開放 國研院動物中心推外科手術體驗

2019-08-23 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技部今宣布「Kiss Science─科學開門，青春不悶」活動起跑，9月29日開放全台54間大學、國家研究單位等機構實驗室，邀青年學子入內參觀，貼近科學家和研究工作者的生活，即日起開放報名。國研院動物中心南部據點將舉辦外科手術體驗活動，邀欲投入醫學或獸醫工作的高中學生先來體驗實務。

科技部長陳良基說，國家若能吸引更多年輕人以科學為志業，學界才能生生不息，科技發展才能不斷創新。但如果學生不知道科學實驗是什麼，也不會知道以科學為志業是什麼樣子。鼓勵年輕學子利用假日，為自己規劃一場挖掘科學寶藏的小旅行，和科學「一吻定情」。

國研院動物中心副技術員黃苡瑋說，國研院開放南部、北部據點，9月29日各舉辦6個場次，先用簡報介紹動物中心的工作，再邀參與者入內參訪、體驗。動物中心除開放動物房，讓學子看到實驗用的小鼠。南部據點也安排外科手術體驗活動，由獸醫師帶領，讓參與者進到手術房，拿起真實的手術刀、持針器，切開和縫合柑橘皮，模擬傷口縫合。