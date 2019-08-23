全台近萬人等候器官移植 排隊腎臟移植占近8成

2019-08-23 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為推廣民眾對器官捐贈的正確觀念，進而認同並以實際行動簽署器官捐贈同意書，台大醫院新竹分院今天上午與財團法人器官捐贈移植登錄中心在門診大廳共同辦理「捨＆得，請支持器官捐贈！」宣導活動。

台大醫院新竹分院副院長楊曜旭表示，受到文化、宗教等傳統觀念的影響，國人對於器官捐贈的認識仍有限，實際成功完成器官捐贈的民眾佔少數。根據器官捐贈移植登錄中心統計，今年接受大愛器官/組織移植約有680人，捐贈總例數約760例，但等候移植人數能不斷逐年攀升，目前等候移植人數超過9970人。

楊曜旭指出，由於台灣洗腎人口非常多，也讓等候腎臟移植的超過7790人，占了等候移植人數近8成，是所有器官中最缺乏的。他也表示，器官捐贈將生命的終點轉換成希望的起點，希望透過今天的宣傳活動，在民眾心中埋下愛的種子，期盼有朝一日能萌芽長成大樹。

而為體現器官捐贈利他利己的公益價值，並表達對器官捐贈者及其家屬大愛抉擇的感念，衛生福利部在103年10月1日於「人體器官移植分配及管理辦法」中納入「待移植者之配偶或三等親內血親曾為死後器官捐贈者」具優先分配權，以實現今日器官捐贈的決定是明日對親人守護的理念。