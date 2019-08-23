智慧票證App今上線 中秋連假返鄉民眾搶先受惠

2019-08-23 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



在經濟部工業局支持與「普及智慧城鄉生活應用計畫」協助下，台北轉運站於今天宣布「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務App」上線試營運，購退票免排隊，中秋節有要返鄉民眾將成為第一波受惠者。

萬達通總經理陳慶祥表示，台北轉運站所建置的「台北轉運站App」，自8月23日起將與統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣等四家客運合作，提供手機App購票服務，並整合了「查」、「訂」、「付」、「取」、「退」、「驗」等票證服務，中秋節連假返鄉的民眾可以馬上享受到這項小確幸，未來還將會跟其他客運業者合作並把此服務擴及13個縣市客運車站。

萬達通表示，使用這款多功能智慧型購票App，可以節省排隊購票時間，只要秀出票證的QR code就可以馬上登車。還可以分票給同行親友，臨時想退票的人，也可以一指搞定。

萬達通說，這款智慧購票App目前可以隨時買到國人最經常搭乘的各家客運車票外，還可尋找所處位置距離最近的客運站點。