長照照顧者調查 親人最常吵架是這原因

2019-08-23 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



家人若有高齡者需照顧，想討論照顧問題時，該如何開始？家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安表示，台灣將在八年內進入「超級老人國」，長者其後續照顧、政府公共化制度、效率與效益、家中成員照顧問題等討論，值得深思。

家總今舉辦長照2.0後「家庭照顧協議」的想像與實踐研討會，並公布107年度全國首份照顧長輩家庭的照顧分工、決策與衝突經驗調查，發現僅三分之一家庭常溝通照顧問題，而溝通內容中，照顧方式、費用分擔不均，為最常吵架原因。

衛福部常務次長薛瑞元表示，長照2.0自2017年上路至今，已服務近30萬人次，但仍有民眾還不知道可利用。他今年回老家過年時，聽到親友談長照，驚覺「家庭內的溝通問題很大」，像是照顧時間、分工、誰出錢、未來急救方式等，幾乎沒有不吵的。

他說，因此他除將「提升家庭照顧者照顧協議及財務管理知能」列為重要目標外，也期待透過家總等民間單位協助下，更多人力投入相關溝通與協助，長照未來更可能從3.0，進展到10.0。

該調查由家總與聯合報願景工程合作，共接觸2415家戶、電訪652份有效樣本後完成。家總理事長郭慈安表示，調查顯示，家中有需照顧的長輩中，44.9%由家人照顧，52.8%每天需花費18至24小時照顧，平均照顧年數為5.6年，平均每月花費3萬2334元。

調查發現，平均每名被照顧者中，約有8.9位家人，但卻僅不到二人實際分擔照顧工作，且往往都由一人（如單身未結婚的女兒），來長期照顧。

郭慈安說，近三成受訪者表示，與家人曾因照顧問題而發生爭執，表示台灣民眾普遍存有「家醜不外揚」的心態；而在爭執原因前三名中，近六成因「照顧方式想法不同」而爭執，「照顧費用分擔不均」、「醫療安排方式不同」則各占兩成三、一成六。