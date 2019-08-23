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輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封四公路

宜蘭15座抽水站1秒抽104噸水 1座泳池18秒可抽乾

2019-08-23 10:38聯合報 記者羅建旺╱即時報導

經濟部水利署第一河川局指出，因應白鹿颱風，超超前備戰，針對轄內相關熱點整備，檢點防汛物資預布情形。

其中，宜蘭縣內大型熱點工地，五結防潮副閘門改建目前已完成擴建段，通洪能力為原有閘門功能的1.2倍，現地3台0.3CMS移動式抽水機已整備完成，適時結合五結抽水站進行抽排。

宜蘭橋改建目前進行舊橋拆除作業中，由宜蘭縣政府依核定防汛應變計畫進行防汛應變及封橋。

另外，宜蘭縣內茅仔寮及二結抽水站二處破堤施工，均已完成臨時堤防圍堰封堵，已查核現地破堤，無防汛缺口之虞。

第一河川局表示，轄內內水防汛熱點，包括得子口溪、美福及冬山河易淹水地區，宜蘭縣政府已完成預布，規畫大型移動式抽水機，汛期間每周定期維護測試，功能均正常，隨時待命，可於1小時內就定位抽水。

該區域內計有抽水站15座，總抽水量為104.6CMS，即每秒可抽104.6噸的水，以一座標準規格游泳池，長50公尺、寬25公尺、深1.5公尺相比，池水共1875公噸，以抽水站的總抽水能量，在18秒內就可抽乾。

第一河川局表示，15座抽水站均完成暖機及每周保養測試，妥善率百分之100，一遇雨勢立即啟動預抽減少淹水風險。

此外，第一河川局表示，與宜蘭縣政府就防汛熱點抽水機預布啓動、抽水站預抽排及河道內便道通行管制措施，再次確認，嚴整以睱，超超前預布的用意，在於爭取更寬裕的應變時間，也提醒民眾勿輕忽颱風影響，隨時關注媒體資訊，多份準備，多分保障。

因應白鹿颱風，第一河川局超超前備戰，圖為抽水站巡視。而宜蘭有15座抽水站15座，...
因應白鹿颱風，第一河川局超超前備戰，圖為抽水站巡視。而宜蘭有15座抽水站15座，總抽水量每秒可達104.6噸。圖／第一河川局提供
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白鹿颱風淹水

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