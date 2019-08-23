訂外送多了75元塑膠袋費用 網批：都能買一碗麵了

2019-08-23 11:20 聯合新聞網 綜合報導



外送平台正夯，許多人投入外送行業。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 有民眾利用外送app訂餐時發現店家要多收塑膠袋費用75元，讓她覺得很不合理。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」 分享 facebook 外送服務正夯，越來越多民眾都會下載外送app來訂餐，不過有女網友利用app點餐時發現明細項目裡竟然多了一條「塑膠袋費用75元」，讓她頓時想取消訂餐。她上網貼文詢問網友是否有過相同經驗？這樣是合理的嗎？

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示昨天（22日）利用外送app找了一間牛肉麵店訂餐，選好品項後準備下單時卻發現項目裡有一項是「塑膠袋費用75元」，她致電給外送平台的客服，對方幫忙查詢後回覆告知這間牛肉麵店的確要收75元塑膠袋費用，但別間店並沒有這筆費用，所以與外送平台無關。

原PO說平時訂餐時並沒有在核對，只是這次發現訂購金額和結帳金額有落差，仔細一看才發現多了塑膠袋費用。她認為「一般店家會把平台抽成的部分多加進單品價格裡，而該店家平台上販售價格與實體店面一樣，所以用一個塑膠袋的名目去補被抽成的部分」。

多數網友看了也覺得塑膠袋太貴，「不合理～塑膠袋怎麼會貴到75那麼誇張，是我也不下單，感覺好像被店家當凱子」、「塑膠袋要75，都可以買一碗麵了」、「手提袋一磅也才10幾元」，還有人開玩笑的說「吃塑膠袋送麵」、「塑膠袋也是一道菜的概念」、「他塑膠袋可能給妳一整包」、「袋子是鍍金的吧」。

也有網友認為「外送費吧」、「免運，但是袋子要75，啊不是一樣意思」、「原來免運費是這樣來的」，對此原PO解釋「app外送費29元，已用免運折抵了，這筆錢（塑膠袋費用）客服說是店家設定要收的」。