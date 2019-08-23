菜價再攀升！ 菜農：災損沒菜可賣 價格再高也沒用

2019-08-23 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



日前中南部豪雨，導致瓜果葉菜類受損嚴重，各式菜種大漲；又有颱風將來襲，台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量增加約7%，但每公斤平均批發價卻比昨天上漲8%，各類菜種漲多跌少。

台北農產運銷公司統計，今天交易量1325公噸，比昨天的1236公噸略多7%；每公斤平均批發價43.3元，比昨天40.04元上漲8%。傳統市場今天蔬菜普遍賣相差，以搶收為多。有農民表示，一連下了十多天雨，能搶收的已經搶收得差不多了，但因為經過水傷，丟掉的比能裝箱販賣多很多。

台北農產運銷公司資料，今天品質最好的(上價)小黃瓜、苦瓜、番茄、青蔥等，批發價都在百元以上，小黃瓜105元、苦瓜142、番茄100元、青蔥189元；其他葉菜類青江菜99元、空心菜73元、Ａ菜81元、地瓜葉82元、小白菜74元、高麗菜30元、大白菜37元，菜價繼續攀升。

北農分析，今天進貨量雖比昨天增加，但因量增不多且逢明天周休，各菜種行情漲多跌少。

今天新北市傳統市場，空心菜、莧菜一把30元，青蔥一把四至五支50元、絲瓜一斤80元、小黃瓜一斤100元，連根莖類胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥一斤也要25至30元，其中葉菜多是水傷、搶收，賣相不佳，但樣樣都在高點。

雲林菜農廖營餘表示，葉菜現在批發價格好，但他已經無菜可賣，就算一公斤200元、價格好也沒用，他已從周二休息到現在，只能抓緊空檔趕緊整地，重新再復耕。但眼看著颱風逼近，心中焦急難以言喻。