集集支線「花豹」列車 台鐵今天未改塗裝仍在試軌中

2019-08-23 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



即將面臨改塗裝的集集支線新彩繪列車，今天上班9時20分依然從台鐵二水站發車，這列以金蕉色作為主色設計，象徵集集經濟作物的山蕉及石虎的「香蕉專列」，不但是全台首座會移動的美術館，最近仍繼續在集集支線試營運，不少遊客及居民都發現它的美麗身影，目前尚未變更原石虎圖象的內外塗裝。

兩列新的彩繪列車從台北發表後，當晚就一路來到終點車埕站，台鐵二水站表示，目前該列車正進行試營運中，機動調度的每日班表不固定，9月20日全部新車廂到位後，才會正式排定班表；只是外界批評像「花豹」，即將被塗掉，民眾覺得很可惜，畢竟全車介紹921地震、山蕉知識，更以集集線的歷史年表跟20種集集線的美好貫穿整部列車。

集集鎮長陳紀衡指出，「真的很可惜！」這次彩繪列車特別是內裝的嚴謹仔細，從小地方就可以看到設計師的用心，不同以往的將舊車廂做塗裝而已，原本各界都很興奮，但聽說觀光局將原本車廂的石虎圖象塗掉，表示遺憾設計風格與保育知識最後還是找不到平衡點，但即使去掉石虎的元素，仍是輛很美的車廂。

台鐵局指出，未來配合集集線新彩繪列車全面營運，將推出鐵道小鎮漫遊套裝行程，經典版優惠價170元（原價280元）含整個集集支線29.6公里一日周遊券，另有380元的車埕版，可當天無限搭乘外，並可租借單車漫遊綠色隧道及品嘗有「天皇蕉」之稱的集集山蕉，所做成的冰淇淋，更可前往車埕體驗手做木椅，並將木椅帶回家。