三成新生捨名校讀警大 他27歲月收8萬揭露高報到率原因

2019-08-23 09:36 聯合新聞網 綜合報導



警察大學今年報到新生共240人，近3成新生成績可錄取台清交成政等明星學校。圖／警大提供 分享 facebook

108年大學指考結束也已完成分發，統計結果出爐，發現今年警大新生報到率高達9成。且警大校方發現，240名報到學生中，近三分之一的人成績已可申請台、清、交、成、政等前面的志願，這樣的趨勢也引起廣泛討論，是什麼原因讓警大今年成為對新生最具吸引力的學校。

據《三立新聞》報導，一名27歲的現任消防局科員透露，警大畢業後擔任內勤月薪五萬多，外勤更多達七、八萬。而他平時的工作早八晚五，六日則是視情況加班，月收入底新加上各種加給，最多可達八萬。

這名科員表示表示當年成績其實可以上清大，但捨清大上警大的原因，是認為公部門收入穩定。儘管家人反對，身邊同學紛紛進入台清交也讓他很徬徨，當時只能催眠自己在警大的生活會更充實。

如今回想起來警大嚴格有規律的生活，仍不後悔當年的選擇，即便受限於警察教育所學的比較少，但這名科員對現在的工作狀態很滿意。他表示目前的工作對他來說是有趣的，每天面臨的事情有不同的狀況很具挑戰性。

警大表示，今年共有240人完成報到，錄取率高達90.23%，當中，不計算僅填報警察大學的人以外，其他仍有高達9成錄取其他國立大學，近3成約80人更錄取台大、清大、交大、政大、成大等頂尖學校，顯示在國內因少子化衝擊教育環境的情況下，警大仍能吸引許多學生報考。