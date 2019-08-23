苗栗縣又傳石虎路殺 今年發生第17件 研判一對母子

2019-08-23 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



繼本月21日晚間8點多苗140線又發生石虎路殺事件，未料22日晚間在台13甲造橋鄉阿義碑路一帶發生石虎路殺，這次還是一次2隻，一對母子。苗縣農業處指出，該路段先前曾發生石虎路殺事件，是重複發生路殺路段，研判是一對母子，兩隻個體已送屏科大。

苗栗縣議員曾玟學在臉書說，「這次今年發生第17隻、第18隻被路殺石虎。這兩條生命離開的路段就在台13甲新拓寬的道路上，被封殺的保育條例中的公共工程的生態評估不重要嗎？這條路更是我每次去議會會通過的路。」他說，實在令人難過，他也在起草自己版本石虎保育條例，正式提出時，希望反對的議員能記住這些生命。

今年至今苗栗縣發生17起石虎路殺事件，其中苗140線道就占6起。此次發現的台13甲造橋往苗栗方向10K到10.5K，先前在台13甲附近也曾發生過石虎路殺事。苗栗縣農業處指出，該路段是重複路殺路段，研判是一對母子，個體已送由屏科大研究。

根據苗栗縣大尺度之路殺風險評估報告中指出，全台從2011年11月6日開始記錄，截至2019年6月20日，已紀錄77筆石虎路殺事件，其中56起發生在苗栗縣。該報告指出，2013年到2018年，6年的石虎遭路殺數量全台每年7到13隻，年平均10.8隻石虎被路殺，其中苗栗縣每年5到10隻，年平均6隻。若僅統計近4年，全台每年7到13隻，每年平均12隻，其中苗栗縣每年8到10隻，平均每年路殺8.8隻。