石虎列車風波 江孟芝直播道歉爆料圖是買的

2019-08-23 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



集集支線彩繪列車上的石虎圖案，遭外界批評像花豹。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「國立集集美術館」彩繪列車這周二才亮相，爭議卻未停，繼車廂上「石虎像花豹」，昨又傳出列車採用未取得版權的「康熙字典體」。對此，該列車設計師江孟芝今天凌晨開直播回應，頻頻向質疑的網友道歉，不過她也自爆該圖是買的，再度引發討論。

對此，觀光局昨天表示表示石虎圖案經與設計師討論後要塗掉，不過據了解，相關執行細節，今天會再進一步討論。

觀光局、台鐵局、台灣高鐵公司為推動中台灣觀光，耗資近300萬元打造彩繪列車，前天起行駛於集集支線一年，列車以集集盛產的山蕉亮黃為主軸，也處處可見石虎蹤跡，象徵集集是石虎重要棲地。

未料彩繪列車一亮相就遭外界質疑「石虎像花豹」，圖像完全沒有眉心兩條白線、耳背黑底三角白斑、如豹斑花紋的石虎三大特徵。

針對連日的爭議，江孟芝今天凌晨開直播回應，面對網友提問及批評，她一再表示「我不是動物專家，我很自責」，然後不斷向觀看直播的網友道歉，她很願意第一時間和大眾說明這次的爭議。

對於「石虎像花豹」，江孟芝說，是在買了好幾組圖後所選的，設計前有做功課，但的確有不足之處，購買完圖後，輸入石虎英文「Leopard cat」所出現的圖案就是與成品類似。此言一出，引來網友撻伐和質疑「買的圖怎麼可以說是自己設計」，她說，因為所有程序都由自己把關，所以會說是自己設計的，不過也有網友相挺表示，本來設計上就可以購買圖片。

另有網友問，明明畫錯，為什麼要解釋成極簡風。江孟芝說，極簡風是指背景皆使用黃色，沒有過多的裝飾，有別於以往彩繪列車大花、大綠的形象，以簡單、乾淨為主軸，內含小巧思。

江孟芝說，很多人向她表示可惜，這些石虎圖案雖然目前決定塗掉，但並不會消失，未來還會有新的石虎列車。

觀光局表示，昨天緊急決定將石虎塗掉， 不過今會再進一步討論，字體則已請廠商洽購版權，最晚9月底完成。

據了解，觀光局今天上午才得知「石虎」圖案是購自圖庫，不過因為是合法圖庫，設計界也會這樣做，目前正在了解中，至於字體，若拿的到版權就會改，比較單純，仍是以9月底前完成四節車廂為目標。