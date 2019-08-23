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影／每年封島3個月 老外瘋神祕龜山島賞鯨豚

2019-08-23 08:46聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

龜山島每年封島3個月，開放時間也限定每天1800人登島，維護島上生態，有許多外國遊客為了一窺神祕龜山島慕名而來，到島上環湖健行，體驗原始的島民生活；搭船前往龜山島的途中，更可能幸運遇上數十隻鯨豚同遊。

台灣觀巴協會去年新開發「龜山島登島及壯圍濱海生態之旅」路線，今年就獲得交通部觀光局選為台灣觀巴典範路線，今年第二季更獲選為外籍遊客最喜愛的路線。前往龜山島需要車輛與船隻接送，對外國旅客而言安排較為不易，台灣觀巴提供頭城車站開始的全程服務，並備有中英日韓車上語音導覽系統，因此受到外籍遊客喜愛。

「龜山島登島及壯圍濱海生態之旅」一日遊從頭城出發，帶遊客前往「海上生態公園」龜山島，欣賞地質、氣候、潮汐多樣搭配的自然景觀。搭船前往龜山島的途中，若剛巧碰上3月至9月賞鯨季節，有很大機率可看到數十隻鯨豚成群結隊，在海面跳躍、旋轉的畫面。

龜山島有人潮管制，每個船隻要一一在海面排隊等候，前一艘船的遊客離開島嶼以後，下一艘船的人才能靠岸登島。島上也並非全區開放，最主要的觀光景點為龜尾湖步道，大約20分鐘就可環湖一圈，湖面清澈多魚，不少人會在島上的小店購買飼料餵魚，沿途也有涼亭可以休憩。

離開龜山島後，再返回烏石漁港享受老街懷舊美食。除了欣賞美景與美食，更可以騎「拉拉車」親近太平洋的自行車道，還能到壯圍看最新的沙丘地景。

龜山島開放時間為每年3月1日至11月30日。台灣觀巴行程天天出發，市區定點、飯店、機場、車站都可接送，2至4人即可成團，附有保險及車上配備免費無線Wi-Fi等服務。

龜山島開放時間為每年3月至11月。記者吳姿賢／攝影
龜山島開放時間為每年3月至11月。記者吳姿賢／攝影
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台灣觀巴「龜山島登島及壯圍濱海生態之旅」路線受外國遊客喜愛。記者吳姿賢／攝影
台灣觀巴「龜山島登島及壯圍濱海生態之旅」路線受外國遊客喜愛。記者吳姿賢／攝影
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龜山島鯨豚

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