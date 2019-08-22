輕颱白鹿擴大路徑南修？氣象局：登陸範圍警報時間不變

2019-08-22 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



輕度颱風白鹿持續逼近台灣，根據氣象局晚間最新資訊，白鹿暴風半徑從100公里擴大到120公里，預測路徑看似往南修正，不過對此，中央氣象局表示，主要是颱風中心位置不斷在調整，颱風位置比預期往西修正，仍然預估將以輕颱之姿侵襲台灣，明天清晨5點半到8點半發布海上颱風警報，下午2時30分發布陸上颱風警報。

氣象局預估，依照目前預估路徑，白鹿暴風圈預估周六上午觸陸，下午中心可能從台灣東南部到巴士海峽登陸的機率較高，東半部、南部是影響最劇烈的區域，周六整天都會受颱風影響。受颱風外圍環流影響，東半部、南部今天下半天就會先感受風雨。

白鹿昨晚位於鵝鑾鼻東南方990公里的海面上，以每小時22公里速度，向西北朝台灣陸地靠近，近中心最大風速每秒22公尺，相當於九級風，七級風暴風半徑擴大到120公里。

氣象局預估說，明天清晨到上午間就會發布海警，陸警預估最快下半天發布。目前預測路徑各種模式仍分散，登陸地點從從宜蘭、花蓮、台東到恆春近海就有，中心偏南偏北則攸關各地風雨情況。