吃奇異果減肥、水果該飯前還後吃？營養師解密

2019-08-22 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



夏天好熱，除人手一杯手搖飲品解渴外，吃水果也是種消暑選擇；現正值西瓜、鳳梨、奇異果等水果盛產季節，更有民眾會以奇異果當早餐來減肥。有研究發現，餐前30分鐘吃黃金奇異果，有助於抑制餐後血糖，但究竟水果該飯前還是飯後吃？

營養師表示，上述研究為針對糖尿病患者，一般民眾無論餐前或餐後吃水果都適合、並有助消化；但民眾若有腸胃炎、胃食道逆流等問題，應避免餐前吃水果，以免刺激胃酸過度分泌。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，水果其實飯前飯後吃都可以，餐前吃水果可增加飽足感，讓正餐攝取量下降，同時減少飯後可能的零食攝取，且若食慾不振者，如上述水果含消化酵素，有提振食慾的效果；而飯後吃水果，則是幫助消化、助鐵質與維生素等吸收。

陳醒荷說，水果無論飯前飯後吃，重點在於攝取種類與量，應攝取高膳食纖維，而非高水分水果；此外，水果糖分偏高，如果餐前吃過多，正餐量沒減少，更有可能發胖。