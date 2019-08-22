親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

吃奇異果減肥、水果該飯前還後吃？營養師解密

2019-08-22 20:25聯合報 記者簡浩正╱即時報導

夏天好熱，除人手一杯手搖飲品解渴外，吃水果也是種消暑選擇；現正值西瓜、鳳梨、奇異果等水果盛產季節，更有民眾會以奇異果當早餐來減肥。有研究發現，餐前30分鐘吃黃金奇異果，有助於抑制餐後血糖，但究竟水果該飯前還是飯後吃？

營養師表示，上述研究為針對糖尿病患者，一般民眾無論餐前或餐後吃水果都適合、並有助消化；但民眾若有腸胃炎、胃食道逆流等問題，應避免餐前吃水果，以免刺激胃酸過度分泌。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，水果其實飯前飯後吃都可以，餐前吃水果可增加飽足感，讓正餐攝取量下降，同時減少飯後可能的零食攝取，且若食慾不振者，如上述水果含消化酵素，有提振食慾的效果；而飯後吃水果，則是幫助消化、助鐵質與維生素等吸收。

陳醒荷說，水果無論飯前飯後吃，重點在於攝取種類與量，應攝取高膳食纖維，而非高水分水果；此外，水果糖分偏高，如果餐前吃過多，正餐量沒減少，更有可能發胖。

而像奇異果是低GI值水果，研究發現其具備緩減血糖上升的效果，且含有豐富膳食纖維，可刺激腸道蠕動、排便順暢，有助減輕體重，因此有些民眾早上會以奇異果取代早餐；不過陳醒荷建議，民眾若以奇異果取代早餐來瘦身，應同時配顆茶葉蛋，以免蛋白質攝取不足。

奇異果。 圖／ingimage
奇異果。 圖／ingimage
分享

茶葉蛋患者零食

相關新聞

得知孩子胎死腹中 美女婦產科醫師還要安慰其他病人

2019-08-22 20:04

艾薇兒「怪病」是被小如沙的牠咬一口 台灣有人中鏢過

2019-08-22 19:21

具惠善控老公嫌乳頭不夠性感 整型醫：愛自己更重要

2019-08-22 18:23

影／一年懸案破解！日比基尼正妹找到了 年僅16歲身材超兇

2019-08-22 20:00

壓力大狂咬指甲成爛肉包指 網友狂推神級好物

2019-08-22 19:27

長照2.0升級版！ 蔡英文：申請入住快

2019-08-22 19:08

環保署長拚限塑 李應元：前後任攜手

2019-08-22 18:47

白鹿颱風恐侵台 台水提醒民眾及早儲水備用

2019-08-22 18:44

兩岸局勢影響恆春觀光 她曝店家「這樣做」能減少衝擊

2019-08-22 17:32

電子菸不比香菸健康 研究：有害血管

2019-08-22 17:09

研究：空氣汙染地區 躁鬱症多三成

2019-08-22 17:06

超音波肌筋膜剝離術 定位肩頸疼痛

2019-08-22 16:56

台灣買金飾美國刷退 他讚好市多太佛心引網友論戰

2019-08-22 16:40

近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15%

2019-08-22 16:30

影／曾雅妮變「國民金孫」 傳授舉啞鈴法防失智

2019-08-22 16:04

華麗轉身！養豬戶到設計師 林國基顛簸時尚之路

2019-08-22 15:32

國家為每名失能者加派家庭醫師 蔡英文邀醫界響應

2019-08-22 15:01

集集彩繪列車疑字體侵權 觀光局：民眾只是提醒

2019-08-22 14:59

室內PM2.5濃度調查 燒烤餐廳和燃香寺廟空氣糟

2019-08-22 14:55

白鹿撲台 瑞穗鄉農會：工人難找，還有九成文旦沒採收

2019-08-22 14:53

改善高屏空汙 環署擬成立管制小組

2019-08-22 14:47

北捷板南線上午訊號異常 2站開了17分鐘

2019-08-22 14:45

靠腰不靠臀 小心刷牙閃到腰

2019-08-22 14:38

彩繪列車石虎像花豹？觀光局決定塗掉

2019-08-22 14:36

清大圖書館豐富藏書 一起繪製旅行藍圖

2019-08-22 14:35

海祭30日開唱 交通資訊請看這

2019-08-22 14:33

胎兒主動脈窄縮 女嬰出生一周手術治療

2019-08-22 13:58

你的破舊收音機 幫獨老重溫黃金年代

2019-08-22 13:45

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

影／原住民狩獵自主里程碑 花蓮銅門部落族人今獲獵人證

2019-08-22 13:39

亞洲塗鴉戰牆72公尺長 頭城車站地下道變打卡熱點　

2019-08-22 13:30

為人篩癌發現自己也罹癌 「疑癌追緝王」幫到自家人

2019-08-22 13:28

單身癌末他怕家人為難 簽預立醫療器捐遺愛人間

2019-08-22 12:46

日月潭萬人泳度嘉年華9月1日登場 集集警方公布停車路段

2019-08-22 12:46

每天刷牙時姿勢對了嗎？專家指出可能是背痛的根源

2019-08-22 12:24

油價26日起估漲2角 98無鉛重返30元大關

2019-08-22 12:19

高鐵也出包！雲林站道岔訊號異常部分列車延誤

2019-08-22 12:15

影／巧克力計劃！檳榔園改種可可 青農開創新產業

2019-08-22 12:09

影／空品惡化 張子敬：擬成立高屏地區空汙管制小組

2019-08-22 12:08
看更多

熱門文章

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

2019-08-22 14:07

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

白鹿將撲台 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15%

2019-08-22 16:30

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

台灣買金飾美國刷退 他讚好市多太佛心引網友論戰

2019-08-22 16:40

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

圓山飯店密道開放了！9月1日起每天6時段導覽每人100元

2019-08-22 11:35

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

憂颱風影響 雲林文旦搶收親友都動員

2019-08-22 11:38

集集彩繪列車石虎挨批 設計師江孟芝同意全部塗掉

2019-08-22 10:44

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

常腹瀉不以為意 竟是卵巢癌末期

2019-08-22 00:08

嚇！老翁右耳重聽 竟是耳內長滿菜花

2019-08-22 11:42

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52

具惠善控老公嫌乳頭不夠性感 整型醫：愛自己更重要

2019-08-22 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top