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得知孩子胎死腹中 美女婦產科醫師還要安慰其他病人

2019-08-22 20:04聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

當專長不孕症的醫師碰到自己不孕，如何走過這難熬的求子之路？ 台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽分享她不幸流產，又接受一再接受人工生殖的辛苦路程，以下是她的分享：   

身為婦產科醫師，從沒想過自己會不孕，連閃過都沒閃過這種念頭。34歲那年，老大順利出生，相隔不久，順利懷上第二胎。還記得那天上午，一如往常地早起上班，自己也跟其他媽媽一樣，想快點看到孩子模樣，上班前直奔超音波室，自己操作儀器，但螢幕上的影像讓我懷疑儀器壞了。

再過幾分鐘就要開始看診了，我盯著螢幕，內心錯愕，不斷確認，但怎麼看都是老二已胎死腹中。

走回診間，腦袋一片空白，機械式地叫號、說出診斷，一名患者走進診間，我看了判定她流產，患者在我面前忍不住掉淚。當下的我，完全感同身受，為了安慰她，我冷靜地向她說：「我現在也正在流產。」原以為能冷靜帶過，沒想到一提到自己的情況，馬上潰堤，再也忍不住就哭了起來。擦乾眼淚，繼續看診。 那天，不曉得為什麼，門診裡的流產患者比以往來得多。

面對現實之後，我確定自己想要再生一個寶寶，但也知道自己難以懷孕，開始接受人工生殖。其實，我也想知道其他人接受人工生殖時，心裡的感覺。從打排卵針、抽血、超音波、取卵手術、麻醉，到驗孕前的焦慮，我全都親身經歷。

接受人工生殖最難熬的時刻，不是打排卵針、手術等，而是驗孕棒揭曉答案的那刻，那種心理壓力讓我幾乎沒辦法入眠。就像學校寄出大考成績單，幾家歡樂幾家愁，連續6次都沒考試過關，心理壓力極大，另外一方面也開始否定自己，哪些地方沒做好？有時怨懟自己抗壓性太差。

當自己走過一遭，更能理解正為懷孕努力的夫妻們，這段時間有多辛苦，也用自身的經歷鼓勵他們。曾有一對從美國來台做人工生殖的夫妻，太太坐在診間絕望地告訴我：「我已經流產2次了。」我緩緩地告訴她，已經歷3次流產，她才覺得沒這麼寂寞。

這大半年來，始終沒有成功受孕，讓我只能放下。沒想到，當放棄時， 竟然自然地懷孕了，這次順利生下第二胎。

記得那陣子，下班就是找朋友吃飯聊天，不再管懷孕的事。很多婆婆媽媽都說：「要放鬆才會懷孕。」我一直不理解放鬆是什麼意思，畢竟從畢業以來，平日假日都忙碌，結婚也選在周日，隔天繼續上班，蜜月也沒有去。自從第二胎懷上後，我也認真告訴患者：「想懷孕真的要放鬆」。

為了拼第二胎不斷流產，被媽媽知道後，被拖去做檢查。意外發現不斷流產是因為免疫功能失調，免疫系統攻擊胚胎細胞，導致不孕。

拿到健檢報告後，沒過多久連續發燒多日，醫師告誡要多休息，請假一周，又馬上回去上班，結果又發燒，來來回回3次，請假後上班，上班後又復發，只好請一年長假徹底休息。

休息過程中，病情反覆，幾乎沒有改善。我從每天看醫師到每天去廟裡拜拜，幾乎全台各大廟宇都去過了，連仙姑、摸骨，那些過去聽到病患會了便嗤之以鼻的民俗療法，統統都去了，原來生病的時候，為了趕快好，什麼方法都願意嘗試。

記得當時可能太閒了，把小孩送出門後，就不斷看著天花板發呆，想著這病要是沒有好的一天，開始思索恐怕再也回不了職場。我去學插花、上甜點課，但上完唯一的念頭是「寧願多開幾次刀」，後來求助身心科醫師，狀況才漸漸好轉。

我也在這一年間重新認識自己，學會適時放鬆，別強逼自己到臨界點，過去上完班、下完刀，回家又繼續視訊上課，雖然累卻因為充實感到滿足，現在則是不再勉強自己，感到累了就喊停。

現在也理解，身心健康是互通的，也告訴患者，睡眠很重要，睡前半小時情緒別太激動，不要看政論節目，打電動、滑手機等，讓自己放空，恢復平靜。

•陳菁徽醫師

出生地：高雄市

學歷：台北醫學大學醫學系、樹德大學人類性學研究所博士、台大復旦EMBA境外專班碩士、美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院公共衛生碩士

專長：生殖醫學、生殖保存、人工生殖技術、不孕症相關手術、婦科疾病及微創手術

興趣：滑雪、潛水

現職：

• 台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任

• 台北醫學大學婦產學科部定專任助理教授

• 台北醫學大學附設醫院不孕症及婦科主治醫師

• 台灣婦產科醫學會監事

• 台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會副秘書長

• 台灣婦女健康學會副秘書長

• 國民健康署子宮頸癌疫苗照護小組專任講師

經歷：

• 台北醫學大學附設醫院婦產科部住院醫師

• 外交部國家合作基金會瓜地馬拉行動醫療團

• 台北醫學大學附設醫院婦產科部總醫師

• 台灣婦產科醫學會 公關委員會副召集人

• 台灣母胎醫學會副秘書長

• 台灣婦產科醫學會副秘書長

• 台灣子宮內膜異位症學會理事

• 台北醫學大學附設醫院婦產科部不孕科研究醫師

資料來源／陳菁徽 

製表／陳雨鑫   聯合報

台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽曾飽受疾病之苦，請了一整年長假，她一度對...
台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽曾飽受疾病之苦，請了一整年長假，她一度對於重返職場失去信心，為了讓病快點好轉，拜遍全台各大廟宇。圖／陳菁徽醫師提供
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台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽自從自己流產後，致力推動人工生殖，幫助更多不孕夫妻。圖／陳菁徽醫師提供
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