51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



高雄市鹽埕區第一家星級飯店華王大飯店驚傳11月起停止營業，業者已證實這項消息，明天將出面說明；飯店官網與各大訂房網仍可訂房，旅客評價不錯，但多數認為「設施略嫌老舊」。

華王大飯店於1968年開幕，當時是鹽埕區第一家星級飯店，擁有51年歷史，也是許多老高雄人共同的回憶。據了解，飯店所屬大統集團的創辦人吳耀庭，交棒大房長子吳進億經營，2009年曾投資上億經費改裝，不過經濟景氣不佳，住房及餐飲表現都不如預期。

業者也上網公告聲明，內文指受大環境及新飯店競爭影響，各項成本費用不斷提升，地主又自2011年12月起收取高額租金，當前景氣不明，擬自11月起停止營業。聲明指出，即日起至10月底仍正常提供服務。

經查，華王飯店的官網與各大訂房網，仍正常接受訂房。華王飯店最大優勢是地點，至愛河、真愛碼頭、電影圖書館約2分鐘，至駁二特區、光榮碼頭、漁人碼頭約5分鐘，英國領事館、旗津渡輪、歷史博物館等都在附近，交通方便。