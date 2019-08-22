艾薇兒「怪病」是被小如沙的牠咬一口 台灣有人中鏢過

2019-08-22 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



搖滾小天后、加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne），樂壇新秀，身為媒體的她，卻在2014年突然消失在螢光幕前，這一神隱就是五年，期間甚至謠傳「艾薇兒本尊已死」的陰謀論。但其實這一切都是一隻小如沙的蟲子惹禍，導致艾薇兒感染萊姆病，耗費三年養病。台灣近十年也曾傳出11例萊姆病患者，多數都是在歐美地區感染，最近一起發生在今年三月。

「萊姆病」是我國法定傳染病中第四類傳染病，是經由被伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）感染的蜱蟲，俗稱壁蝨叮咬而傳播的人畜共通傳染病，多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等，但不會人傳人。

艾薇兒曾在專訪中提及，罹病初期症狀就像一般感冒，竟然連醫師也搞不清楚病因，拖了兩個月才確診是「萊姆病」。疾管署防疫醫師林詠青表示，萊姆病感染初期只會有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬等類似感冒的症狀。但還是有特徵可循，70-80%患者被蜱叮咬平均約7日後，身體會出現長得像鏢靶同心圓的「遊走性紅斑」。

多數人很難想像被小如沙的蟲子咬一口，就需要養病三年。林詠青推測，可能與艾薇兒拖延了兩個月才確診，這段期間誘發併發症有關。常見的併發症包括神經系統症狀，如腦膜炎、顏面神經麻痺、神經痛；心臟方面則可能出現心包膜炎、心律不整；關節部位，會關節變形、關節痛、關節炎。

即使不論併發症，伯氏疏螺旋體依舊很可怕，容易侵犯心臟、神經系統及關節，即使萊姆病症狀緩解，如遊走性紅斑在發病後三至四周消失，若沒經過抗生素妥適治療，病原體會潛藏在身體中，經過數個月或數年都可能出現心臟或神經系統異常。

萊姆病主要分佈於全球溫帶區域，如美國、歐洲、俄國、英國、加拿大、南美洲，及日本、韓國及中國大陸等國家。雖我國目前尚未發現本土病例，但近十年已累計11例境外移入萊姆病個案，感染國家分別為美國6例、瑞典3例，英國及德國各1例，另1例因旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利，感染地均可能為上述國家。