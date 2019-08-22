長照2.0升級版！ 蔡英文：申請入住快

2019-08-22 19:08 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



蔡英文總統出席全國醫師公會大會，微笑傾聽民間對長照的呼聲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 7天內完成長照住宿辦理，你相信嗎？蔡英文總統帶頭高喊口號：「醫師來厝內，失能有保庇！」為了投入長照健康關懷，透過衛福部規劃長照2.0升級版，全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護。總統蔡英文現場致詞表示，過去完成長照手續要2個月，才能進入住宿式機構受照護，未來目標是7天就完成入住！

總統：社會的急需

蔡英文總統蒞臨醫師公會大會致詞表示，接受政府長照照顧的長輩，台灣目前已有28萬人。過往取得長照資格需要2個月（約62天），政府的新長照方案即將出爐，有人說是長照3.0，政府這邊推行名稱是「長照2.0升級版」，目標是做到7天內辦好手續，完成進入住宿式機構照顧，同時要兼顧品質。為快速減輕家屬負擔，會請里長站在第一線服務。

蔡英文總統與醫師們一同高喊：「醫師來厝內，失能有保庇！」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

總統完成開場致詞後，與在場全國醫師站在一起，高喊「醫師來厝內，失能有保庇！醫療加長照，全國作伙來。」會後記者會蔡總統回答媒體提問，除各式有關選舉話題的回應外，小英還聊到日前「台灣造型頸枕」開箱文影片：「可以把台灣抱在懷裡，累的時候也可以倚靠著台灣。」

長照醫療保庇失能

中華民國醫師公會舉辦全國聯合會，號召全國醫師參與「居家失能個案家庭醫師照護方案」，將推動預立醫療照護諮商（ACP）與預立醫療決定（AD）。

107年3月內政部資料顯示，老年人口比率達14.05%，已邁進高齡社會，預估115年老年人口更將高達20%。105年老年人口使用健保佔總費用34.96%，使用率比非老人多出3倍。

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