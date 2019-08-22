長照注入醫療量 20萬失能者將有專屬家庭醫師

2019-08-22 18:46 中央社 台北22日電



衛福部祭出新政策，未來全台20萬名失能者將有專屬家庭醫師，每半年到個案家中進行家訪。示意圖／Ingimage 分享 facebook 強化失能者居家照護，衛福部祭出新政策，未來全台20萬名失能者將有專屬家庭醫師，每半年到個案家中進行家訪，瞭解個案疾病、長照需求，預計一年將增加新台幣6至7億元支出。

中華民國醫師公會全聯會今天舉辦記者會，宣布「居家失能個案家庭醫師照護方案」正式起跑，全台4.8萬名醫師將共同投入此計畫。

醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源表示，去年3月全台老年人口比率達14.05%，正式邁入高齡社會，預估民國115年老年人口比率將高達20%，成為超高齡社會；根據健保署統計，105年老年人口使用的健保醫療費用占總費用34.96%，每名老人醫療費用是非老人族群的3倍，未來勢必對健保財務造成相當大的負擔。

邱泰源說，為了提供失能個案兼具醫療照護、長期照顧的整合服務，衛生福利部今年7月19日公告實施「居家失能個案家庭醫師照護方案」，希望透過醫師定期家訪，掌握個案健康狀況、避免慢性病惡化，有助推動分級醫療、家庭醫師制度。

醫師公會全聯會理事、居家失能照顧計畫推動小組召集人洪德仁受訪時表示，長照1.0是前總統陳水扁任內推出的10年計畫，建置社區照顧網絡，失能者得到照顧、健康可走出門的可到社區據點活動，同時引進大量外籍看護工，代替國家的長照政策。

洪德仁說，蔡總統上任後推動長照2.0，建構照顧服務體系，避免健康老人走入失能，失能者以健保署居家醫療計畫，讓醫護人員走入患者家中進行醫療，但因健保財務考量，規模並不大。

今天的方案就是整合長照與健保居家醫療計畫，由醫護團隊到患者家中瞭解患者狀況，醫師撰寫意見書後放進VPN（虛擬私人網路）當中，記錄老人家的健康狀況、疾病治療狀況及生活照顧需求，如果發現居家環境不友善，也可以提出改善需求。

衛福部長照司副司長周道君接受中央社記者訪問時表示，按照現行規定，當民眾有長照需求時可向縣市政府照管中心提出需求，經評估確定失能狀況後，再安排單位介入協助，未來凡是領有身障手冊，且失能評估2至8級的民眾，照管中心將多派一名家庭醫師，實地到個案家中進行訪視，並撰寫意見書。

根據統計，目前國內符合資格的失能者約有20萬人，其中多達80%有一種以上的慢性病。周道君說，未來醫師撰寫的意見書將提供長照服務單位參考，長照服務單位也能在服務時記錄個案狀況給醫師參考，透過資料串聯，讓雙方更瞭解個案狀況。

按照規定，醫師每半年須到個案家中進行家訪，由長照基金給付1500元；身兼個案管理師的護理師則須每月透過通訊軟體、電話等方式瞭解個案情形，每4個月家訪一次，瞭解個案健康變化狀況，由醫療發展基金給付250元，預計一年將增加6至7億元支出。

周道君指出，目前全台已有超過百名醫師參與此方案，偏鄉、離島地區若醫師人力短缺，也可能動用衛生所量能，讓失能患者都能受到更好的照顧。