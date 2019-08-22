影／中秋節將屆 陳吉仲呼籲旅客不要攜帶含肉月餅入境

2019-08-22 18:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



國境線非洲豬瘟檢疫執行屆滿1年，農委會主委陳吉仲22日巡視桃園機場非洲豬瘟檢疫作業，當場看到從東南亞入境旅客攜帶含肉類製品的捲餅被攔下，也因為中秋節將屆，呼籲旅客絕對不要攜帶含肉類製品的月餅入境，以免夾帶病毒危害國內產業。

陳吉仲22日下午4時抵達桃園機場，先在第1航廈入境旅客托運行李轉盤旁檢疫櫃台，聽取防檢局新竹分局秘書徐萬德簡報。接著由新竹分局長柯榮輝等人陪同到3樓非洲豬瘟檢疫線，實際了解東南亞入境班機旅客的手提行李檢查作業。

陳吉仲巡視時，值勤的檢疫人員查獲1名入境旅客手提行李內，夾帶含有肉製品的捲餅。旅客拋棄這些捲餅，檢疫人員登錄資料後放行，沒有開罰。

陳吉仲接受訪問時表示，桃園機場從8月中旬起，所有從非洲豬瘟疫區入境旅客的手提行李，完全交由防檢局負責檢查，農委會要確認所有的手提行李可以達到百分之百檢查、做到滴水不漏。

陳吉仲說，大陸從去年8月爆發非洲豬瘟疫情，台灣邊境防疫工作屆滿1周年，他到機場檢查是不是還有要再加強的地方。過去1年來，國境線上檢疫作業由財政部關務署、內政部航警局、移民署等單位全力支援，他要特別感謝這些同仁的辛勞，也代表國內豬農謝謝這些檢疫人員辛苦把關，把病毒阻絕在境外。

陳吉仲呼籲，中秋節將屆，許多旅客會從國外帶月餅入境，但絕對不要攜帶含有肉製品內餡的月餅，以免病毒傳入國內。若在海關檢查台被查到從疫區攜帶含豬肉製品的月餅入境，將處罰新台幣20萬元，請所有旅客務必配合檢疫政策。