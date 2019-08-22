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桃園打造國際級醫療觀光城 推廣旅遊商機

2019-08-22 18:09中央社 桃園22日電

市長鄭文燦今天下午出席國際醫療觀光研討會，會後受訪談到減肥話題。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天下午出席國際醫療觀光研討會，會後受訪談到減肥話題。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今天舉辦「2019國際醫療觀光論壇」，邀請台灣默克集團、長庚醫療體系等事業進行專題演講，未來也透過民間與官方的合作，打造桃園成為國際級醫療觀光城。

依據衛福部統計，國際醫療住診病患在台灣進行的服務專案數量，由多至少依序為，婦產科、一般外科、內科、骨科、兒科以及整形外科等；而台灣目前在體外人工受孕（IVF）的治療上，成功率僅次於美國，高居全球第2，但醫療成本僅為美國的1/3。

經濟部次長王美花表示，醫療觀光是非常好的點，台灣的醫療技術好，服務態度好，更重要的是價格合理，機場就在桃園，如何透過一條龍式的服務，讓客戶擁有滿意的醫療經驗很重要。今天的國際論壇就是要幫桃園市做好這件事。

桃園市長鄭文燦表示，台灣國際醫療旅客每年約有20萬人且持續增加。除了在健檢跟美容已有良好基礎，在癌症治療、心血管疾病、骨科、兒科、牙科及今天的主題人工生殖醫療都做得很好，人工生殖醫療服務需要夫妻一起來台，也會帶動旅遊商機，市府的政策是歡迎來台灣做孩子，而且是健康寶寶。

鄭文燦說，過去醫療觀光常被認為主力在兩岸部分，其實除了來自中國大陸的國際醫療旅客，也有來自東南亞或其他國家的旅客，台灣不但友善，醫療水準更是亞洲第一，但台灣還需要建立起多語環境及適當醫療諮詢服務，自己也建議成立國際醫療旅遊資訊中心，協助旅客順利找到適合的醫院與科別。

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科醫師黃泓淵表示，以現有醫療往外擴展成世界國際醫療，這是非常好的立足點，讓醫療幫助需要的人，也可促進觀光，台灣醫療在各領域非常卓越，體外人工受孕為國際醫療觀光中，產業關聯度最高的明星產業，除了醫療外，還可帶動生殖醫學中心、醫療服務、基因檢測服務、醫療健康系統整合、高端觀光等供應鏈的發展。

鄭文燦長庚

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