壓力大狂咬指甲成爛肉包指 網友狂推神級好物

2019-08-22 19:27 聯合新聞網 綜合報導



一名網友將自己咬爛的指甲PO上網，並表示只要壓力大就會想咬，就算洗碗時會痛得半死，還是戒不掉咬甲的習慣，因此詢問網友「有沒有好方法可以戒掉咬指甲」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

許多人面對壓力時，都會習慣做出一些行為來讓自己的壓力獲得釋放，例如咬指甲、拔眉毛、頭髮或磨牙等。日前就有一名網友在爆怨公社PO文，表示只要想事情或壓力大就會開始狂啃指甲，即便自己隔天上班洗碗時會痛個半死，但是還是無法停止自己咬指甲的習慣，因此好奇的詢問網友「有沒有好方法可以戒掉咬指甲啊？」

原PO將自己的手指拍下並PO上網，只見照片中的手指幾乎看不見指甲，甚至已被肉包住，而且每隻指甲都被咬到凹凸不平，感覺就像快滲出血來。這樣爛爛的手指讓原PO相當困擾，即便他知道碰到水會讓他痛到快哭出來，一旦壓力來時他還是控制不了啃自己的手指，甚至還說指甲相當「美味」。PO文一出後，立刻引來網友熱議，甚至有過來人分享自己戒掉啃手指的「秘方」。

網友看到照片後紛紛表示「真的吃得很深」、「咬成這樣也太可怕」、「好噁的手」、「看起來好痛喔」、「怎麼感覺是當零食在吃」。也有曾有過這樣經驗的網友分享戒掉的秘訣「可以去買一款防止咬甲液」、「防止咬甲液超級有效」、「塗辣椒膏在手指上」、「做水晶指甲就不會想咬了」。甚至有網友認為咬成這樣應該是得到焦慮症的關係「咬成這樣應該要去看醫生」、「建議還是去看身心科比較好」、「之前也會這樣，看完醫生後就好很多，但是指甲還是沒長出來」。